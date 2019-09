Meteo | fredda notte sull'Italia | si avvicina forte perturbazione

Allerta Meteo della Protezione Civile : aria fredda - temporali e venti forti in arrivo : La giornata di domani, Mercoledì 18 Settembre, sarà caratterizzata da un peggioramento atmosferico, come vi abbiamo descritto anche in questo precedente articolo. La Protezione Civile ha emanato...

Meteo : oggi ultimi scampoli di caldo - aria FREDDA in discesa verso l'Italia : Ultime ore di tempo stabile e caldo per l'Italia grazie all'anticiclone nord africano ormai in netto declino. La cupola anticiclone che da oltre una settimana staziona sull'Italia, lascerà ben...

Meteo estremo : dopo la Spagna - la goccia fredda devasta anche l’Algeria. Grandine come palle da tennis [FOTO e VIDEO] : Una goccia fredda nel Mediterraneo occidentale ha messo in ginocchio il sud-est della Spagna con piogge torrenziali estreme, che hanno fatto straripare i fiumi, provocando gravissime inondazioni e almeno 6 morti. La stessa goccia fredda che ha devastato parte della Spagna è stata responsabile anche di una violentissima grandinata nel nord dell’Algeria. Nella località di Ayn Defla, la Grandine ha raggiunto le dimensioni di una palla da tennis, ...