Memorial Pantani 2019 | Lutsenko serve il bis dopo la Coppa Sabatini Primo straniero a

LIVE Memorial Pantani 2019 in DIRETTA : in 50 a giocarsi lo sprint : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 15 Km al traguardo, il terzetto di testa ha un vantaggio molto limitato, solo 10″. 16.12 Un chilometro al secondo passaggio sulla linea d’arrivo, continuano in tre in testa al gruppo. 16.10 Bahrain Merida conduce l’inseguimento ai 3 battistrada, Rosa, Martin e Guerin. 16.08 Attacco di Alexis Guerin (Delko Marseille). 16.05 20 Km al traguardo, primo passaggio sulla linea ...

LIVE Memorial Pantani 2019 in DIRETTA : Ulissi - Moscon e Bettiol - test importante verso i Mondiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Favoriti & Outsiders – La startlist e l’elenco completo dei partecipanti – Il percorso ai raggi x – Orario, streaming e programma del Memorial Pantani Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della 16esima edizione del Memorial Pantani. Gara giovane quella dedicata al Pirata, nata nel 2004, ma con un albo d’oro di tutto rispetto. In passato, ...

Memorial Pantani 2019 oggi in tv : orario d’inizio - programma e streaming : oggi (sabato 21 settembre) si correrà il Memorial Pantani 2019. La classica dedicata alla memoria del Pirata raggiunge quest’anno la sua 16ma edizione e rappresenta uno degli ultimi test in vista dei Mondiali dello Yorkshire. I corridori affronteranno 199,8 km da Castrocaro Terme a Cesenatico, con un percorso che ricalca quello degli ultimi anni. Il momento chiave della corsa avverrà nel circuito di Montevecchio, da affrontare tre volte, ...

Ciclismo - i convocati della Nippo Vini Fantini Faizanè per il Memorial Pantani e il Trofeo Matteotti : Week-end pre-mondiale con doppio appuntamento italiano per gli #OrangeBlue, sabato il Memorial Pantani e domenica il Trofeo Matteotti Conclusa la doppia trasferta Toscana il team Nippo Vini Fantini Faizanè si trova già a Cesenatico, pronto a fronteggiare gli appuntamenti del week-end. Sabato 21 settembre si svolgerà il Memorial Marco Pantani, domenica 22 settembre il Trofeo Matteotti. Gli #OrangeBlue si presentano al via con due formazioni ...

Memorial Pantani 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tanti campioni al via - presenti Bettiol - Nibali - Bernal e Landa : Ha un cast d’eccezione la 16esima edizione del Memorial Pantani che si terrà domani. Corsa giovane quella dedicata al Pirata, ma che vanta un albo d’oro di tutto rispetto in cui spiccano i nomi di Damiano Cunego, Gilberto Simoni ed Elia Viviani. Quest’anno, al via, ci sono diversi campioni che puntano a dare ulteriore pregio alla penultima tra le classiche italiane premondiale. Citiamo, tra gli altri, nomi del calibro di ...