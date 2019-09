Massimiliano Varrese ad Amici Celebrities

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 21 settembre 2019)è uno dei concorrenti della prima edizione di; l’attore romano parteciperà al talent show come componente della squadra bianca, capitanata da Giordana Angi, in qualità di ballerino e cantante.: chi èè nato a Roma il 5 gennaio 1976. Ha esordito nella fiction Mediaset Operazione Odissea, e negli anni ha proseguito la sua carriera interpretando ruoli in titoli di successo come Carabinieri, Grandi domani e Il bello delle donne. Ha vinto il Premio Gassman come miglior talento giovane per l’interpretazione di Step nel musical Tre metri sopra il cielo ed ha lavorato ancora per Canale5 nella fiction Il Sangue e La Rosa. Ha interpretato a teatro Francesco d’Assisi nel musical Chiara e Francesco ed ha diretto il docufilm Michael, presentato al Festival di ...

