Massimiliano Gallo a Blogo | Imma Tataranni e il suo messaggio moderno per

(Di sabato 21 settembre 2019) "Spero che questa serie abbia lo stesso successo di grandi serie partite da grandi libri come Montalbano di Camilleri e I bastardi di Pizzofalcone di De Giovanni". Ad esprimere l'auspicio, ai microfoni di, è, che nella nuova serie di Rai1 dal titolo, in onda a partire da domenica 22 settembre 2019, interpreta Pietro De Ruggeri, ossia il marito della protagonista.Rispetto a, "un personaggio molto vero", e al fatto che nel cinema e nella tv "si scrive di meno per le donne",ha detto:: "e il suoper combattere il maschilismo odierno" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 21 settembre 2019 12:43.

