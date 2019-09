Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) Per lasono necessari 16 miliardi. E il governo adesso dovrà fare i conti con l'Iva e le tasse. Intanto il ministro per l'Ambiente Sergio Costa tira dritto per la propria strada. È infatti intenzionato a difendere il suo provvedimento con gli incentivi alla rottamazione delle auto inquinanti e con l'ipotesi di fissare un'imposta sui voli aerei. Protesta della Coldiretti: è un attacco senza precedenti all'agricoltura. In Germania è stata però varata una “verde” da 54 miliardi (100 entro l'anno 2030) che prevede più tasse sui jet al fine di favorire l'uso dei treni (sui quali si pensa a degli sconti). Intanto ieri mobilitazione in tutto il mondo per l'Ambiente. Più vicina l'intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stellee elezioni regionali in Umbria. Sondaggio sui partiti: Italia viva di Renzi è al 4,4%. CORRIERE DELLA SERA Iva, tagli, lavoro: per ...

borghi_claudio : @sballa73 Stare aggrappato al governo senza poter fare nulla e anzi, tradendo gli elettori, perché il ministro dell… - Agenzia_Italia : #Manovra economica, #Greta e le mosse sull'immigrazione nei titoli dei giornali in edicola - Daniele39260567 : '100 miliardi di sottoinvestimento pubblico e deficit di competitività. L’Italia ha bisogno di politiche industrial… -