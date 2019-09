Lozano a Repubblica | «Se vinciamo lo scudetto mi faccio il primo tatuaggio»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2019) Marco Azzi suha intervistato Hirvig, il messicano neo acquisto del Napoli che ha già segnato un gol alla Juve. «Ma è stata una gratificazione solo personale. Guardo oltre e prometto che darò sempre il massimo: per il Napoli e per migliorarmi». Poi sulla notizia data nei giorni scorsi da Malidini che lo avrebbero voluto al Milan mentre lui ha preferito Napoli. «Ma il Napoli aveva in panchina Ancelotti» La Serie A che campionato è? «Più veloce e tatticamente evoluto della Eredivisie olandese. Ci sono top club come la Juve e l’Inter, nel complesso maggiore qualità». Il suo hobby è il teatro? «Confermo. So che a Napoli c’è il San Carlo, uno dei più belli del mondo. Appena possibile ci andrò». I suoi colleghi amano i tatuaggi. Lei invece non ne ha nemmeno uno. «Aspetto l’occasione giusta, se il Napoli vince lolo» L'articolo: ...

