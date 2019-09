Lotti ha spiegato perché non ha seguito Renzi a Italia Viva 

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) “Alla fine di una complessa settimana per la politicana e dopo la formazione dei nuovi gruppi parlamentari diViva, credo sia giusto e doveroso per me spiegare le ragioni della mia convinta scelta di rimanere nel Partito democratico”. Lucaano doc, già ministro dello Sport nel governo Gentiloni, scrive una lettera a Il Foglio per spiegare non haMatteoinviva ed è rimasto nel partito di Nicola Zingaretti. “Il frazionismo – scrive – mina la credibilità in politica”, che è invece “una palestra di vita”, “forse la più spietata, senza dubbio la più bella”. Siamo di fronte “al conflitto finale – già in atto – tra i fautori del ritorno a una società chiusa (il nazionalismo esasperato e il sovranismo) e chi invece immagina il futuro prossimo come una società aperta e inclusiva”, analizza l'ex ministro nel suo scritto, e pertanto oggi la sfida ...

