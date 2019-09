L' oroscopo del giorno | domenica 22 settembre | passione per Scorpione | Pesci favorito

L'oroscopo dell'amore di coppia dal 23 al 29 settembre : Acquario felice - Leone istintivo : Le storie sentimentali si intrecciano in maniera magica e imprevedibile nelL'oroscopo dell'amore di coppia settimanale. Nervosismi e tensioni lunatiche saranno presto risolte dall'influsso solare che entrando nel cielo astrologico della Bilancia, mitiga i sentimenti e approfondisce il proprio io con consapevolezza. Una nuova magia viene garantita per Gemelli, Cancro, Vergine, Bilancia, Scorpione, Acquario, Pesci e Sagittario nelle previsioni ...

L'oroscopo del giorno 21 settembre : Bilancia piacevole - Pesci malinconico : L'oroscopo di sabato apre gli orizzonti all'amore e alla fortuna. Nuove sensazioni animano i segni zodiacali e sono garantite dalla posizione favorevole di una Luna molto socievole in Gemelli. Il quadro planetario promette bene per l'Ariete, Gemelli, Bilancia e Scorpione che potranno aprirsi all'amore con maggiore profondità d'animo, vivendo splendide sensazioni romantiche. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo ...

L'oroscopo dell'amore per i single dal 23 al 29 settembre : Bilancia innamorata - Toro amato : L'oroscopo dell'amore per i single, dal 23 al 29 settembre, è ricco di sorprese e affascina ciascun segno zodiacale, coinvolgendoli con le sue novità avvincenti. Sole acquisisce la posizione nella Bilancia e insieme a Venere e Mercurio illumina la sfera sentimentale in modo romantico e molto stabile. Un nuovo desiderio di concretizzare le storie pervaderà anche l'Acquario, Sagittario, Gemelli e Leone nelle previsioni astrali segno per ...

L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre - 1^ sestina : pagelle - Vergine 'nove' : L'oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro le nuove previsioni con le stelline quotidiane e relativi voti, ovviamente il tutto "condito" da consigli utili. Speranzosi sulla buona riuscita del periodo? Le stelle certamente sono pronte a dare appoggio positivo e consenso, ovviamente non a tutti i segni. Iniziamo a scoprire i migliori e peggiori, scelti come sempre in questa sede tra quelli facenti parte della ...

L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre : Leone ambizioso - Scorpione capriccioso : L'oroscopo settimanale sintetizza il significato di un Sole splendente e potente in Bilancia. Via libera quindi alla piena espressione del proprio io, non solo per Bilancia ma anche per Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone che potranno ricavare benessere sentimentale e materiale da questo transito favorevole. Di seguito anche le altre previsioni astrologiche dedicate a ciascun segno. Previsioni settimanali Ariete: Sole in quadratura a Saturno ...

L'oroscopo del fine settimana dal 20 al 22 settembre : Capricorno empatico - Toro fiducioso : L'oroscopo del fine settimana dal 20 al 22 settembre, studiando i transiti planetari favorevoli, punta un riflettore sulla vitalità e le buone occasioni di ciascun segno zodiacale. Spetta a tutti i simboli prendere al volo alcuni consigli benefici, intravedendo uno spiraglio di felicità nella solita routine e rendendo il fine settimana davvero indimenticabile. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Oroscopo del weekend Ariete: una ...

L'oroscopo del giorno 20 settembre : Leone volubile - Acquario dinamico : L'oroscopo di venerdì dedicato ai sentimenti e alle opportunità professionali viene illuminato da una Luna tiepida in Gemelli. L'astro d'argento, trovandosi in un segno d'aria, proietta le sensazioni emotive in una sfera di pensiero molto frizzante e leggera. Ecco perché non solo i Gemelli ma anche Acquario, Bilancia, Leone e Ariete assumeranno un modo di fare molto sbarazzino. Buono il lavoro invece per Capricorno, Toro e Vergine. Di seguito le ...

L'oroscopo del giorno 21 settembre - 2ª sestina : sabato al 'top' per lo Scorpione : L'oroscopo del giorno 21 settembre 2019 è pronto a consegnare alle cronache astrali la nuova classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Pertanto, come da titolo, quest'oggi in primo piano spiccano le analisi relative ai sei segni dello zodiaco inerenti alla seconda sestina. Ovviamente il riferimento è tutto per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di scoprire cosa porterà di ...

oroscopo ottobre - Scorpione : sarete fra i favoriti del mese : Per voi nativi del segno dello Scorpione questo ottobre sarà ricco di amore, di passione, ma anche di incontri che potrebbero cambiarvi radicalmente la vita trasformandola in maniera molto positiva e proficua. Anche il lavoro sarà colmo di opportunità, anche per voi che dovrete fare fronte alla ricerca di un lavoro che vi soddisfi in tutti i sensi. Energici e potenti, sarete uno dei protagonisti in modo positivo del panorama astrologico di ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 20 settembre : Ariete allegro - Leone imprevedibile : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì annuncia alcuni transiti ben disposti nei confronti dei sentimenti. Luna appena entrata nel cielo astrologico dei Gemelli rende le relazioni amorose più frizzanti e divertenti, grazie a una spiccata ironia e a un modo di sdrammatizzare che diventa favorevole per potenziare l'intesa di coppia. Influssi benefici saranno elargiti anche a Ariete, Toro, Cancro, Acquario e Bilancia. Di seguito le previsioni ...

oroscopo - classifica del mese di ottobre : novità per Toro - flirt per Acquario : Durante il mese di ottobre 2019 il Sole, Venere e Mercurio passeranno dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione, mentre Marte cambierà domicilio viaggiando dalla Vergine alla Bilancia. Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano rimarrà nell'orbita del Toro, nel frattempo il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Pesci: calienti. I nativi ...

oroscopo del terzo weekend di settembre : Ariete stanca - Bilancia energica : Il mese di settembre sta ormai giungendo al suo termine, con un Oroscopo tutto da scoprire. Secondo le previsioni astrologiche, nel weekend dal 20 al 22 settembre, il segno dell'Ariete potrebbe imbattersi in una stanchezza improvvisa, mentre la Vergine, al contrario, troverà le energie per affrontare un breve viaggio fuori porta. Dal canto suo la Bilancia si ritroverà una carica così importante da volerla condividere con il prossimo. I segni ...

L'oroscopo del giorno 19 settembre : Scorpione ribelle - Capricorno indipendente : L'oroscopo di giovedì studia ancora il transito di congiunzione di Luna e Urano in Toro. Questa configurazione planetaria forte e passionale innesca una certa impulsività non solo a Toro, ma anche a Cancro, Pesci, Bilancia e Capricorno che dovranno cercare di capire a fondo questo istinto troppo precipitoso, che fa prendere scelte avventate. Di seguito le previsioni astrali segno per segno che aprono orizzonti nuovi utili per ritrovare la ...

L'oroscopo del giorno 20 settembre da Bilancia a Pesci : Capricorno cinque stelle : L'oroscopo del giorno 20 settembre 2019 è pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo venerdì di fine settimana. Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti amore e lavoro, in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere cosa avrà in serbo per voi l'Astrologia quotidiana? Bene, andiamo pure a scoprirlo insieme mettendo in risalto il cosiddetto ''pensiero ...