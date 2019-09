ll CEO di YouTube si scusa per la confusione creata dal nuovo approccio per la verifica

Fonte : tuttoandroid

(Di sabato 21 settembre 2019) Con un tweet di ieri, il CEO diSusan Wojcicki si èto per la frustrazione e i disagi causati dalallae ha annunciato che i canali attualmenteti manterranno i badge senza bisogno di fare appello, inoltre rassicura la comunità affermando che il team dista lavorando per rispondere alle preoccupazioni dei creatori e che presto ci saranno nuovi aggiornamenti. L'articolo ll CEO disiper ladalper ladel canale proviene da TuttoAndroid.

FabulousMixx : RT @Dlarzz: Update dalla CEO di YouTube. Ci hanno ripensato. Chi aveva il verificato continuerà ad averlo, me compreso. Lamentarsi serve a… - Dlarzz : Update dalla CEO di YouTube. Ci hanno ripensato. Chi aveva il verificato continuerà ad averlo, me compreso. Lamenta… - PaoloAlderigi : RT @PoloNavacchio: 'Ci piacciono le sfide. Ci piace essere sfidati e sfidare gli altri, per questo abbiamo deciso di partecipare a Venti d'… -