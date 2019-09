LIVE Volley | Europei 2019 in DIRETTA | risultati ottavi id finale in tempo reale Tocca a

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:57 OLANDA-GERMANIA 0-0: è il momento degli inni nazionali, si parte con quello tedesco, per poi passare a quello olandese. 15:55 E’ tutto pronto ad Apeldoorn, l’Olanda potrà contare sul pubblico di casa, che conoscendo i tifosi Orange, sarà molto caloroso. 15:52 Francia, Russia, Serbia, Polonia e Belgio non dovrebbero avere problemi nel superare le proprie avversarie, che dal punto di vista tecnico-tattico sono almeno un gradino inferiori. 15:48 Un’altra partita interessante sarà Slovenia-Bulgaria, è difficile capire chi la spunterà, la squadra vice-campione d’Europa del 2015, o la formazione guidata dal fuoriclasse Sokolov? Seguiteci per scoprire come andrà a finire. 15:45 Ritornando alla giornata di oggi, il primo match in programma è quello tra Olanda e Germania, il cui verdetto è tutt’altro che ...

