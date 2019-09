LIVE Volley | Europei 2019 in DIRETTA | risultati ottavi id finale in tempo reale Germania

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:30 OALNDA-23-24: situazione assurda, match-point per la, Grozer sta facendo malissimo al servizio. 17:29 OLANDA-23-23: incredibile, i tedeschi impattano! 17:28 OLANDA-23-22: time-out per coach Roberto Piazza. 17:27 OLANDA-23-21: Nimir porta i Paesi Bassi a due punti dal set. 17:26 Nel fratstanno per iniziare Russia-Grecia e Serbia-Repubblica Ceca. 17:24 OLANDA-21-19: attenzione ai tedeschi che si riportano a -2. 17:22 OLANDA-21-17: scappano via i padroni di casa, momento decisivo. 17:20 OLANDA-19-17: si fa vedere anche Van Garderen. 17:18 OLANDA-16-16: l’opposto tedesco sta stra-giocando, 16 i punti per lui! 17:16 OLANDA-14-14: attenzione al ritorno dei tedeschi, Grozer non ci sta. 17:14 OLANDA-14-12: Nimir scatenato in ...

