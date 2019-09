LIVE Volley | Europei 2019 in DIRETTA | il sabato degli ottavi di finale! Risultati in

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazionedi finale Buongiorno e benvenuti alladimaschile, oggi21 settembre si disputano glidi finale della rassegna continentale ad eccezione di Italia-Turchia che andrà in scena domani. Si preannuncia una giornata molto intensa e appassionante anche se diversi incontri sono sulla carta molto squilibrati vista la differenza tecnica tra le due contendenti, ci sono delle naturali favorite in alcune sfide: la Francia di Earvin Ngapeth non dovrebbe avere particolari problemi contro la Finlandia, la Polonia del fenomeno Wilfredo Leon dovrebbe spazzare via la malcapitata Spagna, si preannuncia una partita semplice anche per la Russia di Mikhaylov e Muserskiy contro la Grecia, la Serbia di Atanasijevic e Kovacevic vuole liquidare la Repubblica Ceca. L’Italia ...

