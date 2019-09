LIVE Venezia-Brindisi | Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona sera e benvenuti alladella secondadidi. A sfidarsi saranno Happy Casae Umana Reyer, con palla a due fissata per le ore 20.30 al palazzetto dello sport di Bari. In palio c’è un posto nella finale dellache si giocherà domenica sempre a Bari. Questa sarà anche l’occasione per fare l’ultimo test in vista dell’inizio del campionato che a grandi passi si avvicina. I lagunari di coach Walter De Raffaele hanno staccato il biglietto per questa competizione grazie al successo nell’ultimo campionato. Di quella formazione non ci saranno più Marquez Haynes e Deron Washington, ma è arrivato da Avellino un azzurro, Ariel Filloy e Ike Udanoh. Sarà invece subito partita da ex per Jeremy Chappell che lo scorso anno giocava a ...

comunevenezia : RT @cultve: #TeatroMomo: la nuova Stagione 2019/20 dedicata a #famiglie e #bambini. Titoli e storie scelti con cura per preparare, anche in… - cultve : #TeatroMomo: la nuova Stagione 2019/20 dedicata a #famiglie e #bambini. Titoli e storie scelti con cura per prepara… -