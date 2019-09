LIVE Nuova Zelanda-Sudafrica | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | scontro tra Titani | All

FOTO – Villa D’Angelo - pranzo Uefa : Edo De Laurentiis dona al LIVErpool la nuova maglia Champions del Napoli : Lo scatto di Edo De Laurentiis che dona la maglia versione Champions del Napoli ai dirigenti reds. Questo il Tweet del Napoli che mostra lo scatto col vice-presidente Edo De Laurentiis mentre dona la maglia versione Champions del Napoli ai dirigenti reds, dopo il pranzo Uefa a Villa D’Angelo: “Sempre bello incontrare i nostri amici del Liverpool, per la quinta volta in poco più di un anno…” PER LEGGERE ...

LIVE Non è la D'Urso - Giusy Zenere ospite nella nuova rubrica DNA : "Vorrei scoprire se sono ormai sola" : Come già anticipato dalla stessa Barbara D'Urso, il suo programma di Canale5 Live Non è la D'Urso ospiterà la nuova rubrica DNA, nella quale si aiuteranno le persone a rintracciare i propri genitori biologici. ospite nella puntata del 15 settembre Giusy Zenere, la comica vincitrice, nel 1996, del pr

Al via la nuova serie Disney LIVE action - si chiama Bia : Arriva Bia e vuole scalzare dal cuore dei fan le sue sorelle maggiori, Soy Luna e la famosissima Violetta, le altre due serie Disney precedentemente sbarcate in Italia e di grande successo presso i più giovani. Questo nuovo show internzionale arriva nel nostro paese dal 23 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20.10 su Disney Channel e racconta le storie e i sogni di un gruppo di teenager, tra musica, creatività e social network. Il personaggio ...

Autunno tv 2019-20 al via col Blogo LIVE Day : dirette e recensioni di tutti i programmi della nuova stagione : Al via la nuova stagione televisiva: TvBlog segue tutti i kick-off stagionali nel primo Live Day di settembre. Lunedì 9 settembre segna l'inizio della nuova stagione televisiva e TvBlog rinnova la tradizione del Live Day, la #MaratonaBlogo dedicata al racconto di tutto quello che succede nel primo giorno dell'Autunno tv. Decine di Liveblogging, anticipazioni, lanci, commenti e recensioni che coprono tutta la giornata televisiva sulle ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 1° settembre - l’Australia passa con il Canada - il Brasile con qualche difficoltà si libera della Nuova Zelanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 11:59 Nuova Zelanda-Brasile 94-102: con qualche difficoltà nel finale i sudamericani si liberano dei neozelandesi, migliore in campo Leandrinho Barbosa con 22 punti, 3 assist e 3 rimbalzi. 11:55 TURCHIA-GIAPPONE 76-55: partita consistente di Ilyasova che oltre ai 17 ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 1° settembre - l’Australia con qualche difficoltà si libera del Canada - equilibrio tra Brasile e Nuova Zelanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 11:21 Nuova Zelanda-Brasile 62-78: allungo devastante dei sudamericani nella seconda parte del terzo periodo, 12 punti con 5 assist e 3 rimbalzi per Luz. 11:18 REPUBBLICA DOMENICANA-GIORDANIA 47-36: terminata la prima metà di gara, sugli scudi Roberts con 11 punti e ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 1° settembre - Australia in difficoltà contro il Canada - equilibrio tra Brasile e Nuova Zelanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 10:43 REPUBBLICA DOMENICANA-GIORDANIA 15-14: inizio più equilibrato del previsto ma l’impressione è che gli africani abbiano l’allungo nelle mani. 10:40 Canada-Australia 60-57: arriva anche il sorpasso! I canadesi stanno giocando sulle ali ...

Crash Roma - la musica LIVE raddoppia : al via la nuova stagione artistica : Si riaccendono i riflettori dell’intimo e suggestivo palco del Crash Roma, per una nuova straordinaria stagione musicale. Cantautori, musicisti classici e una nuova sorprendente rassegna jazz: nel piccolo grande tempio del gusto enogastronomico di Roma, raddoppiano gli appuntamenti tra musica live, arte e cultura Tutto pronto per la nuova stagione musicale del Crash Roma, l’intimo e suggestivo locale nel cuore del quartiere Trieste, a ...

Sorteggi Champions League – Si definiscono i gironi della nuova edizione - la DIRETTA LIVE : Al Grimaldi Forum di Montecarlo vanno in scena i Sorteggi dei gironi della nuova edizione di Champions League Si comincia a fare sul serio in Champions League, vanno in scena oggi al Grimaldi Forum di Montecarlo i Sorteggi dei gironi, che vedranno l’ingresso nella competizione delle big d’Europa. Quattro le squadre italiane impegnate nella competizione, divise in una per ogni fascia: la Juventus nella prima, il Napoli nella ...

Stromboli - nuova fortissima esplosione scatena il panico alle isole Eolie : turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Una nuova forte esplosione si è verificata sull’isola di Stromboli. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull’isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. Si è dunque risvegliato il vulcano che già nei mesi scorsi si era fatto sentire, causando anche un morto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che le reti di monitoraggio hanno registrato ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Cullera-El Puig in DIRETTA : nuova volata all’orizzonte. Tutti contro Sam Bennett : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della quarta tappa – I possibili scenari tattici della quarta tappa – Il programma della quarta tappa – La cronaca della terza tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Vuelta a España 2019. Ci apprestiamo a vivere un’altra volata in questa 74ma edizione della ...

Diretta Nuova Zelanda Italia/ Risultato LIVE : in preparazione dei Mondiali - Basket - : Diretta Nuova Zelanda Italia streaming video e tv e Risultato live dell'ultimo match del torneo AusTiger di Basket in Cina prima dei Mondiali Basket 2019.

Crisi di governo - debutto della “nuova porta” della sala stampa del Quirinale : restaurata dopo le ironie di Zoro a PropagandaLIVE : Nel via vai dal Quirinale di questi giorni debutta la nuova porta della sala stampa. Era diventata “famosa” perché per i due mesi di consultazioni dopo le elezioni del 2018 fu presa di mira a PropagandaLive, su La7 dall’ironia di Zoro, il conduttore televisivo Diego Bianchi. La porta che si apre quando le delegazioni sfilano davanti ai giornalisti nella loggia alla Vetrata, al termine dell’incontro con il capo dello Stato, ...

La nuova versione LIVE action di Lilli e il vagabondo : La versione live action di Lilli e il vagabondo è tra i contenuti destinati a tirare la volata del lancio di Disney+, il servizio di streaming dell’omonima compagnia che debutterà negli Stati Uniti il prossimo 12 novembre. La pellicola di animazione è un grande classico della casa, più volte rieditata nel tempo, e sarà riproposta al pubblico internazionale con una coppia di protagonisti in carne e ossa (seppur canine). Sul profilo Twitter ...