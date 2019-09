LIVE MotoGP | GP Aragon 2019 in DIRETTA | Marquez in pole position | Valentino Rossi 6°

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : Morbidelli e Iannone qualificati al Q2 - ora la battaglia per la pole position : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Marc Marquez è il grande favorito per la conquista della pole position ma attenzione alle Yamaha di Vinales, Quartararo e Valentino Rossi. Dovizioso dovrà cercare di limitare i danni. 14.30 Questi i piloti che si daranno battaglia nel Q2: Dovizioso, Vinales, Quartararo, Morbidelli, Iannone, Crutchlow, Mir, A. Espargarò, Miller, Valentino Rossi, Marquez. P. Espargarò non sarà in pista a ...

13.38 Marquez si migliora ulteriormente, strepitoso 1:48.246: 0.707 su Rins! Valentino Rossi risale in sesta piazza a 0.664, Dovizioso nono a 1.267 subito dietro a Quartararo. 13.37 I piloti stanno facendo una mini simulazione di gara e stanno provando il passo. 13.36 Marquez stampa un giro sontuoso e si porta in testa con 1:48.304 palesando un eccelente passo gara. Rins secondo a 0.649, ...

13.19 Stamattina si è potuto lavorare poco a causa del maltempo, la FP4 sarà fondamentale per tutti i piloti che dovranno trovare il giusto feeling con la moto e il tracciato. 13.17 I centauri avranno a disposizione 30 minuti di tempi per l'ultima messa a punto e per trovare il giusto pneumatico per qualifiche e gara. 13.15 Quindici minuti all'inizio delle prove libere 4, si sono ...

Cronaca prove libere 3 – Qualificati al Q2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Motorland. Si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani, ne vedremo davvero delle belle durante un turno molto serrato ...

9.39 Chi non sembra avere il minimo problema è Marc Marquez. Il suo 1'46.869 di ieri mattina, ha stacco di 1.145 il secondo in classifica, Maverick Vinales, dando la conferma che il padrone di casa stia facendo una gara a parte 9.37 Queste condizioni rappresentano una beffa per Alex Rins, 11esimo ieri, che per 27 millesimi, salvo miracoli, dovrà passare dalla Q1. 9.35 Venti minuti al via ...

Il programma delle qualifiche (21 settembre) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Aragon, 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara per arrivare pronti e con meno incertezze possibili. Dopo il weekend di ...

Intensa giornata di prove libere ieri per la MotoGP nel GP di Aragon 2019, con la Yamaha che è uscita a dare ottima continuità al già felice fine settimana di Misano e piazzare tre piloti nelle prime tre posizioni. Maverick Viñales si è messo al comando davanti a Valentino Rossi e Fabio Quartararo e il terzetto di M1 proverà domani ad arginare lo strapotere mostrato nella mattinata da Marc Marquez, che non ha attaccato il tempo. La Ducati è ...

Il programma del GP Aragon (20 settembre) – La presentazione del GP Aragon – Le 5 risposte del GP Aragon Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Aragon, 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara per arrivare pronti e con meno incertezze possibili. Dopo il ...

Si alza il sipario sul 14esimo appuntamento del Motomondiale 2019. Si inizia, infatti, con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Aragon delle tre classi, per il secondo weekend di gare consecutivo dopo Misano. Moto3, Moto2 e MotoGP torneranno in azione dopo il fine settimana intenso e spettacolare del Gran Premio di San Marino, per capire quale moto si farà preferire sul particolare lay-out del circuito spagnolo. Al MotorLand, ...

Diretta MotoGp Prove libere FP1 e FP2 live GP Aragon 2019: cronaca e tempi delle sessioni sul circuito del Motorland Aragon, oggi 20 settembre,.

13.28 Di seguito i risultati delle qualifiche di ieri per la MotoGP: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'32.265 9 9 287.2 2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1'32.560 7 7 0.295 0.295 291.8 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1'32.571 3 7 0.306 0.011 288.7 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT ...

La griglia di partenza – La presentazione della gara – La cronaca del warm up Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. La gara che andrà in scena oggi pomeriggio in perfette condizioni meteo, con temperature di fine estate e cielo senza nuvole, si preannuncia ...

9.45 Grazie per la cortese attenzione. A più tardi (14.00) per la gara della MotoGP, mentre la Moto3 scatterà alle 11.00 9.42 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Le Yamaha si confermano, ma spaventa tutti Marquez. Buon salto in avanti anche per Rossi 9.41 Non migliora nessuno. Marquez chiude in vetta in 1:33.409 con 128 ...

9.32 Marquez sale in prima posizione in 1:33.643 con 112 millesimi su "Morbido". Lo spagnolo segna altri parziali record. 9.31 Ancora Morbidelli! 1:33.755, allunga a 61 millesimi su Quartararo. Terzo Pol Espargarò a 165 9.30 Siamo a metà sessione. Comanda Morbidellli con 165 millesimi su Marquez, 186 su Quartararo, 279 su Vinales e 291 su Rossi. Poi Espargarò, Dovizioso e Mir. 9.29 ...