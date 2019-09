LIVE Milan-Inter 0-1 | Serie A in DIRETTA | Brozovic porta in vantaggio i neroazzurri

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50′ GOOOOOOOOL,ccccc, il VAR ribalta la decisione del guardalinee e si va sull’uno a zero per l’. 49′segna dopo una ribattuta su punizione, ma sulla traiettoria c’è Lautaro Martinez in fuorigioco, si va al VAR. 48′ Giallo per Conti per una dura entrata su Sensi. 46′ Nel 72% dei casi il derby si è risolto nei secondi tempi. Inizia il secondo tempo! 21.38 Partita che nella sua fase iniziale trova ritmi molto bassi poi l’sale di grado e mette varie occasioni da rete,che ritorna vivo nel finale con Suso e Piatek. A tra poco per il secondo tempo. 47′ Finisce 0-0 questa prima frazione tra. 46′ Ilcon il 4-3-3 ha ritrovato le linee di passaggio giuste trovando con frequenza Suso e Leao. 44′ Ci saranno 3 minuti di ...

