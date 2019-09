LIVE Milan-Inter 0-0 | Serie A in DIRETTA | rischiano i rossoneri con Lautaro

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11′ Donnarumma non rinvia subito e rischia di farsi soffiare palla daMartinez. 9′che prova a chiudere ildentro l’area di rigore attraverso il possesso palla. 7′ D’Ambrosio scende sulla fascia destra e mette in mezzo, ma la palla per Sensi viene sporcata e non controlla. 5′ Ritmi ancora bassi con molti falli a centrocampo, squadre molto attente. 4′ Molto alta l’che attacca i difensori delcon tre uomini. 2′ Calhanoglu rischia parecchio con un pericoloso disimpegno difensivo pressato dagli offensivi dell’. 1′ Lancio di Godin per Barella sulla fascia destra ma è fuorigioco. Inizia la partita! 20.42 Le squadre stanno per entrare in campo, tra poco inizia il derby. 20.36 Calhanoglu è tra i giocatori più utilizzati nella gestione ...

