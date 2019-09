Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFavoriti & Outsiders – La startlist e l’elenco completo dei partecipanti – Il percorso ai raggi x – Orario, streaming e programma delBuongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella 16esima edizione del. Gara giovane quella dedicata al Pirata, nata nel 2004, ma con un albo d’oro di tutto rispetto. In passato, infatti, questa corsa è stata conquistata da corridori del calibro di Damiano Cunego, Gilberto Simoni, Daniele Bennati, Franco Pellizotti, Elia Viviani, Sonny Colbrelli e Diego. La sua peculiarità? Non è mai stata vinta da uno straniero. Tracciato molto duro nella prima parte, ove sono presenti ben sette salite, e totalmente pianeggiante negli ultimi 30 km. Sarà, dunque, una gara aperta a molte soluzioni, con gli uomini forti in salita che ...

OA_Sport : LIVE Memorial Pantani 2019 in DIRETTA: Ulissi, Moscon e Bettiol, test importante verso i Mondiali - ogmergbnnumwbc : {~Live Stream~] Memorial Marco Pantani (ITA) 2019 - livenow_sports : {~Live Stream~] Memorial Marco Pantani (ITA) 2019 -