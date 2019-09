LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA | Nadal- Raonic 6-3 1-0 | primo set allo spagnolo!

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0non ha problemi in avvio di set: 5 game di fila. 40-15 Ancora un buon servizio del #2 al mondo. 30-15 Buona prima dello spagnolo. 0-15 Risposta sui piedi di, lento con i piedi. INIZIO SECONDO SET 20.14 Rafaelvince ilparziale per 6 giochi a 3 al termine di un set a due facce:domina la prima parte con ben 8 palle break, per poi soccombere sotto i colpi del cannibale spagnolo. FINESET 6-3VINCE ILSET! 30-40 Senza pietà! Palla break e set point dopo lo smash a volo. 30-30 Doppio fsubito dopo per il canadese troppo discontinuo. 30-15 Ace esterno di. 15-15 Servizio e diritto di. 0-15lascia andare il braccio con il diritto e non permette adi intervenire con convinzione. 5-3 Servizio e diritto diche conferma il break. 40-30 Doppio f...

Eurosport_IT : Federer aiuta Nadal a sistemarsi la giacchetta... Questa la dovevamo ancora vedere???? Tutta la Laver Cup LIVE su E… - zazoomblog : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Nadal- Raonic 1-2 equilibrio a Ginevra! - #Laver #DIRETTA: #Nadal- #Raonic - zazoomnews : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Nadal fa il suo esordio con Raonic. Poi in doppio con Tsitsipas - #Laver #DIRETTA:… -