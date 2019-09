LIVE Cremona-Sassari | Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA | comincia

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione di– Le quattro squadre impegnate Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alladella primadellatra Vanolie Banco di Sardegna. Il primo impegno ufficiale della stagione-2020 vede di fronte, al PalaFlorio di Bari, le finaliste dell’ultima Coppa Italia e dell’ultima serie scudetto. Meo Sacchetti sfida il suo passato, quello nel quale vincendo la2014 con la Dinamo è poi andato a iniziare un’annata trionfale, che ha compreso la Coppa Italia 2015 e la finale scudetto con Reggio Emilia nella stagione 2014-2015. Prima volta, invece, per Gianmarco Pozzecco in un simile contesto, così come è una prima volta anche per la Vanoli, mai stata partecipante all’evento di apertura della stagione. Entrambe le ...

