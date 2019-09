LIVE Cremona-Sassari 13-7 | Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA | buona

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-9 Fino in fondo con la mano sinistra Saunders 18-9 Penetrazione di Michele Vitali, che si conclude al ferro 18-7 Gran bella penetrazione di Mathews, fuga della Vanoli! 16-7 Che partenza di Tiby! Altra tripla per lui, sono 8 i suoi punti 13-7 Transizione veloce anche per Travis Diener, che prende il tiro appena fuori dalla parte sinistra del pitturato e segna d’esperienza a metà primo quarto 11-7circolazione di, Bilan sostanzialmente penetra e appoggia a canestro 11-5 Mezzo numero di Saunders che riesce a trovare un gran canestro 9-5 Tiby dimenticato a rimbalzo va a segno usando il tabellone 7-5 Transizione veloce, Spissu piazza la tripla frontale,a contatto 7-2 Primi due punti di, li segna Pierre in avvicinamento 7-0 Scappa via Saunders in contropiede, ed è subito time out chiamato da Pozzecco, ...

