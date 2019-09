LIVE Chamizo-Sidakov | Finale Mondiali lotta 2019 in DIRETTA | Spartacus insegue la corona

LIVE Lotta - Mondiali 2019 in DIRETTA : Frank Chamizo va in FINALE! Carta olimpica per l’Italia nei -74 kg dello stie libero - domani il match per l’oro contro Zaurbek Sidakov! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 13.13 Chamizo vince ai punti per 4-1 e domani nella finalissima affronterà il campione uscente, il russo Zaurbek Sidakov, che nell’altra semifinale ha battuto, sempre ai punti, per 4-3, lo statunitense Jordan Ernest Burroughs. VITTORIA DI Frank Chamizo, CHE ACCEDE ...

VITTORIA DI Frank Chamizo, CHE ACCEDE ALLA FINALISSIMA!!!! 3'00" Pausa di 30″. Chamizo avanti 4-1. 3'05" Altra presa di Chamizo, che vola sul 4-1! 4'10" Presa di Chamizo che si porta sul 2-1! 4'45" Il francese riesce a buttare fuori l'azzurro e guadagna un punto. 6'00" Inizia il match! 13.00 In corso la presentazione dei ...

12.45 Stanno per riprendere le sfide sulle materassine iridate: a breve Frank Chamizo sfida nella semifinale della categoria di peso olimpica dei -74 kg dello stie libero il francese Zelimkhan Khadjiev. 11.20 In semifinale sarà Frank Chamizo MARQUEZ (ITA) vs. Zelimkhan Khadjiev (FRA). Si tratta della rivincita della finalissima degli Europei. Così l'altra semifinale: Jordan Ernest ...

10.15 Chamizo affronterà ai quarti di finale il vincente del confronto tra il kazako Kaisanov e il greco Binenmpaoum. 10.14 Frank Chamizo ha sconfitto il sudcoreano Lee per 10-2 e vola ai quarti di finale della categoria 74 kg. 6′ ANCORAAAAAAAAA! Chamizo imperiale: 10-2. Mancano 30", vediamo se riuscirà a chiudere ancora per manifesta superiorità. 6′ SUPERLATIVOOOOOOO! Lotta ...

08.47 Ora Chamizo se la dovrà vedere contro il vincente del match tra il sudcoreano Lee e l'estone Andruse. 4′ SIIIIIIIIII! VITTORIAAAAAAAAA! FINISCE QUI! Chamizo batte Dietsche per 1-0 in 3'58". L'azzurro vola agli ottavi di finale della 74 kg, dominio totale contro lo svizzero. 4′ Fase di Lotta a terra, Chamizo è nettamente superiore, balza sopra ...

07.04 Frank Chamizo incomincerà la propria avventura dai 16esimi di finale della 74 kg contro lo svizzero Marc Dietsche ma bisognerà attendere diverso tempo, l'italo-cubano dovrebbe salire sulla materassina attorno alle ore 09.00. 07.02 INCREDIBILE! LIANG NON SI E' PRESENTATO! Davidovi vince per abbandono! Ora l'azzurro affronterà il serbo Andria Micic nel match decisivo per ...