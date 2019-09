Liguria Allerta Meteo Arancione per Domenica 22 Settembre 2019

Allerta Meteo Liguria : criticità arancione su Centro e Levante Ligure : Allerta arancione per temporali sul Centro e sul Levante della Liguria dalle 9 alla mezzanotte di domani. La zona interessata va da Noli (Savona) a Sarzana (La Spezia). L’Allerta e’ gialla invece a Ponente dove scatta a mezzanotte, e nella zona interna del Centro-ponente. Lo annuncia la protezione civile regionale Una perturbazione atlantica si avvicina alla Liguria. Le piogge si annunciano diffuse per buona parte della giornata di ...

Maltempo Liguria : anticipata alle 13 la chiusura dell’allerta meteo : Confermata in Liguria la chiusura dell’allerta meteo codice giallo per temporali alle ore 14 di oggi, domenica 8 settembre per le zone c ed e; anticipata alle 13 la chiusura per la zona b (mentre alle 9 si è già chiusa l’allerta per la zona d). Tra la serata di ieri, sabato, e la notte, rovesci e temporali hanno interessato in particolare il settore centrale della regione, il Tigullio e l’entroterra spezzino. Per quanto riguarda le cumulate ...

Allerta Meteo Liguria : nuova perturbazione - criticità sul Levante : Dopo il passaggio instabile tra giovedì e venerdì, seguito da una breve pausa, la Liguria sta per essere raggiunta dalla seconda perturbazione di questo settembre. Tra il pomeriggio e la serata di oggi torneranno, dunque, piogge, rovesci, temporali e anche vento forte che interesseranno gran parte della regione, salvo l’estremo Ponente. La protezione civile regionale ha, quindi, diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali, emanata da Arpal con ...

Allerta Meteo Liguria : maltempo in tutta la Regione - escluso l’Imperiese : Allerta Meteo gialla fino alle 12 di domani su Genova, Savona e La Spezia per il previsto peggioramento che nelle prossime ore porterà piogge, diminuzione delle temperature e venti forti. L’Allerta è stato emanato da Arpal che annuncia il primo passaggio instabile della stagione autunnale 2019. L'articolo Allerta Meteo Liguria: maltempo in tutta la Regione, escluso l’Imperiese sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Ferragosto - piogge e temporali su Alpi - Liguria - Lazio - Calabria e Sicilia. Forte vento di maestrale e mareggiate [MAPPE] : Allerta Meteo – Sarà un Ferragosto di maltempo su gran parte d’Italia: le temperature crolleranno sensibilmente già nelle prossime ore, e l’instabilità che stamattina sta interessando le Regioni Adriatiche (notevole il tornado di Pesaro) si estenderà nel pomeriggio/sera a gran parte del Centro e del Sud, con temporali in Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, zone interne della Campania e prime piogge nel basso ...

Allerta Meteo Liguria : avviso per forti temporali - grandinate e crollo delle temperature : Preceduta dai primi temporali in mattinata è ormai in arrivo sulla Liguria la perturbazione che spazzerà la calura di questa settimana e provocherà rovesci temporaleschi anche forti, grandinate, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso calo delle temperature. Sulla base delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, l’Allerta Meteo per temporali, emanata da Arpal e diffusa dalla protezione civile regionale è stata anticipata e ...

Allerta Meteo Liguria : domani crollo termico - vento e forti temporali : Dopo la nuova, intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Liguria una perturbazione atlantica che porterà piogge, temporali anche forti, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso abbassamento delle temperature. Ecco, allora, che la protezione civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal. L’Allerta riguarda tutte le zone di Allertamento e scatterà alle 18 di domani, sabato 27 luglio. L’Allerta è poi ...