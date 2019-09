Le notizie del giorno ore 17 | 00

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) CONTE ALLA FESTA DI ATREJU: "SALVINI ISOLATO ANCHE DA ORBAN" Il premier: nella legge di stabilità solo i "primi assaggi" del progetto politico. "Nell'Ue nemmeno i Paesi di Visegrad si alleano con la Lega". "Renzi non è Demolition Man". Dalla platea urla per chiedere "elezioni". IL PREMIER: "EVITEREMO L'AUMENTO DELL'IVA, Sì A TASSE SU VOLI, MERENDINE E BEVANDE GASSATE" Il capo del governo giallorosso propone un patto con le imprese per un 'green deal' e apre all'imposizione fiscale per finanziare misure per il clima e per la scuola. "Su Alitalia l'obiettivo è una soluzione di mercato". ZINGARETTI FIDUCIOSO PER L'UMBRIA, "MA NESSUN AUTOMATISMO CON M5s PER LE ALTRE REGIONI" Il segretario del Pd: da Renzi solo un WhatsApp a decisione presa, a lui e Salvini conviene litigare per avere la ribalta. INFRASTRUTTURE, DE MICHELI CHIEDE UN'OPERAZIONE VERITÀ SULLE GRANDI ...

Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT ad #Atreju promuove la proposta del ministro Fioramonti di trovare risorse tassando me… - Agenzia_Ansa : Scoppia la protesta in piazza #Tahrir al Cairo contro il governo del presidente Al Sisi. Centinaia in strada, anche… - Mov5Stelle : C’è chi fa le scissioni e chi vota contro un arresto. Ma questa mattina, come al solito, l’obiettivo di molti ‘gior… -