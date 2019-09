La «Turbolenza» turba il volo di David Szalay

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Gian Paolo Serino Dodici personaggi osservano le loro vite dall'alta quota Gian Paolo Serino «Viaggiare in aereo - scrive Don DeLillo in un saggio sulla tragedia dell'11 Settembre - ci ricorda chi siamo veramente». Da questo assunto parte anchenel suo nuovo romanzo(Adelphi, pagg. 349, euro 15, traduzione di Anna Rusconi). Romanzo perché, come nel precedente e autentico capolavoro Tutto quello che è un uomo (sempre edito da Adelphi), pur trattandosi di racconti con protagonisti diversi a unirli è un filo rosso ben delineato. Se Tutto quello che è un uomo è destinato a diventare uno dei grandi romanzi degli ultimi decenni, il nuovova più incontro al lettore, è quasi più furbo dal punto di vista narrativo, forzando spesso la sua natura di scrittore non ancora conformato alle logiche editoriali del vendere. Tra queste pagine è più leggibile, senza ...