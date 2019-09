La Nazionale di Mancini convince | Lippi | “lo skipper è bravo”

Mancini : “Voglio l’Italia come il Napoli : colpito da un aspetto degli azzurri. Di Lorenzo? Verrà in Nazionale! Su Meret e Insigne…” : Mancini: “Voglio l’Italia come il Napoli”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni passaggi evidenziati dalla nostra redazione Mancini: “Voglio l’Italia come il Napoli: colpito da un aspetto degli azzurri. Di Lorenzo? Verrà in Nazionale! Su Meret e Insigne…”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni ...

Mancini : “Di Lorenzo? Penso che sarà un futuro giocatore della Nazionale” : Il Mattino intervista il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Un’intervista a tutto tondo in cui il tecnico risponde anche a diverse domande sulla Serie A, sulla Champions e su alcuni calciatori del Napoli. della prestazione del Napoli in Champions contro il Liverpool Mancini dice di essere rimasto colpito dallo spirito offensivo della squadra: “Che è poi quello che voglio anche dalla mia Italia. All’inizio, quando ho visto ...

Italia - Gian Piero Ventura : "Mancini? Un sorteggio facile - ma...". Nazionale - la profezia di mister sciagura : Il ricordo di quel 13 novembre del 2017, il giorno dello spareggio Mondiale che l'Italia perse con la Svezia, è ormai lontano. Ne è convinto anche uno dei protagonisti (in negativo) di quella nefasta serata di San Siro, l'ex ct Gian Piero Ventura, attuale tecnico della Salernitana, in Serie B. L'all

Sconcerti : Mancini riporta il decisionismo in Nazionale. Mancava da Lippi : L’Italia che andrà agli Europei è una squadra affidabile, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera e il merito è di Mancini. “Mancini ha dato alla sua giovane Italia la voglia di provare a giocare a calcio. Anche quando è in difficoltà”. L’ultima mezzora del primo tempo “è stata una delle migliori dimostrazioni di gioco degli ultimi anni”. Il calcio della Nazionale è stato, per lunghi tratti. ...

Euro 2020 - sei vittorie consecutive e qualificazione quasi in tasca : ringraziamo Mancini che ci ha restituito la Nazionale : Sei vittorie consecutive, gruppo guidato a punteggio pieno, 18 gol fatti, appena 15 subiti, bel gioco, tante soluzioni, un po’ di sano entusiasmo che non guasta mai. L’Italia praticamente è a Euro 2020: dopo il successo in Finlandia, la partecipazione ai prossimi Europei (che in un certo senso possiamo considerare di “casa”: il match inaugurale, un girone e un quarto si giocheranno a Roma) è ipotecata. Per staccare matematicamente il pass ...

Dalla Ferrari di Leclerc alla Nazionale di Mancini : ?brilla l’Italia dello sport : È una Italia che va, quella che si è vista a Tampere. Va la Rossa di Maranello, ma va anche l'azzurro di Roberto Mancini che in Finlandia si porta a casa, oltre che il “quasi” pass per gli Europei, la sesta vittoria (2-1) consecutiva nelle qualificazioni

Mancini don Abbondio con Bonucci - il lungo elenco di figli e figliastri in Nazionale : Anche Roberto Mancini, dopo un iniziale “qui comando io” si piega alla logica dei precedenti Don Abbondio alla guida della Nazionale. Deboli con i forti e forti con i deboli. O forse solo opportunisti. O meglio ancora, piegati alle logiche dei “vecchi” dello spogliatoio, che forse ancora oggi gestiscono le dinamiche della Nazionale. Nel 2010 Balotelli e Cassano furono esclusi da Lippi ufficialmente per problemi tecnico/disciplinari, mentre in ...

Nazionale italiana - Mancini : “Dobbiamo stare tra le prime 5 d’Europa. Izzo e Acerbi in difesa?…” : “Faremo quattro-cinque cambi sicuramente. Abbiamo bisogno di gente fresca, poi vedremo anche durante la partita”. Così Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, a poche ore dalla sfida in casa della Finlandia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. “Izzo e Acerbi in difesa? Tutto è possibile. Pellegrini per Barella? Forse. Sensi al posto di Verratti squalificato? Questa è l’unica sicura”, ha ...

Nazionale - Mancini pensa al turnover per battere la Finlandia : Punta al turnover, Roberto Mancini. Anche perché serve per favorire la fame e le idee nella sua Nazionale. Bisogna essere sempre capaci di conquistarsi un posto in squadra. A parte essere in forma per giocare. Stasera l’Italia sarà impegnata contro la Finlandia e Mancini ha già delineato quali sono le sue intenzioni: “È una gara molto difficile, ma siamo venuti qui per vincere. Sicuramente faremo dei cambi. Dobbiamo valutare la ...

Nazionale - Mancini alla vigilia della Finlandia : il caso Bonucci - l’intesa con Romagnoli e le indicazioni : Bonucci? Non ho parlato con lui e sinceramente non ho preso in esame questa situazione, avevamo da fare altro. Non so se è stato colpito, l’arbitro era lì e non so se ha visto bene o male. Credo che qualcosa possa avere fatto, se ha fatto qualcosa che non andava, essendo il capitano, deve fare più attenzione. Non l’ho rivisto. Speravo non fosse espulso, così giocavamo 11 contro 11 invece di chiudersi in difesa”. Sono le ...

Repubblica : la Nazionale di Mancini piace e aumenta del 30% il giro di affari : L’Italia di Mancini ha recuperato l’immagine interNazionale persa con l’assenza ai Mondiali di Russia, tanto che, come riporta Repubblica la Figc sta trattando una mini-tournée in Qatar e forse negli Emirati (possibile avversaria una sudamericana, candidato anche il Brasile) da 1,2 milioni di euro. Nonostante le polemiche per la vittoria sull’Armenia, il grande successo della Nazionale è dunque quella di aver aumentato ...

Nazionale Mancini - brutta ed indigesta come calcio italiano. Ma almeno vince : Che sofferenza! Niente top player. Ma la vittoria contro l’Armenia consente alla Nazionale di Mancini di proseguire la marcia verso la qualificazione ad Euro 2020. Dopo la drammatica eliminazione contro la Svezia non è un traguardo scontato. Soffrire contro l’Armenia è indecente per una Nazionale quattro volte campione del Mondo. L’Italia di Mancini è riuscita addirittura ad andare in svantaggio. Karapetyan ha infierito sugli azzurri fino al ...

Nazionale - ct Mancini : "Sono soddisfatto" : 20.32 E' soddisfatto a fine partita il ct Roberto Mancini dopo il successo di Yereven in Armenia, quinta vittoria di fila nel girone europeo. "Sono soddisfatto. Lo avevo detto che sarebbe stata una partita difficile.Non esistono più gare facili.Non abbiamo iniziato bene,poi ci siamo ripresi e potevamo finire il primo tempo in vantaggio". "La loro espulsione - spiega il ct azzurro a caldo- alla fine ci ha penalizzato perché giocando in 10 ...

Nazionale - Mancini a tutto campo : la formazione - gli infortuni e le novità su Balotelli : “Nessuna partita va sottovalutata, tantomeno una partita che si presenta dopo quattro mesi di inattività da parte nostra. Ci saranno più problemi del solito”. Sono le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico, in vista della partita contro l’Armenia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Ai microfoni di Rai Sport ha annunciato che “gioca Bernardeschi. Lui ha grandi qualità tecniche e fisiche, vero ...