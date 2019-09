La famiglia | la Corea e il «crollo psicologico» | che fine ha fatto Megan Fox?

Fonte : vanityfair

(Di sabato 21 settembre 2019), al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figli, al parco con i figliC’è stato un periodo, tra il 2006 e il 2010, durante il quale si parlava tantissimo di lei: occupava le copertine dei magazine importanti, era la più cercata dai fotografi ai party hollywoodiani, e soprattutto si vedeva spesso tra piccolo e grande schermo. Poi però, un po’ all’improvviso, qualche meccanismo deve essersi inceppato eè sparita dalla circolazione: ormai da alcuni anni, infatti, la splendida attrice classe 1986 si è decisamente allontanata dal cinema americano. Quale ...

Triglius : RT @LiaCapizzi: Super Bebe in versione...Ninja. Bebe ha vinto il suo terzo oro mondiale in Corea gareggiando con la maglia di Nainggolan. U… - jonny836 : RT @LiaCapizzi: Super Bebe in versione...Ninja. Bebe ha vinto il suo terzo oro mondiale in Corea gareggiando con la maglia di Nainggolan. U… - AntonioGuidi : RT @LiaCapizzi: Super Bebe in versione...Ninja. Bebe ha vinto il suo terzo oro mondiale in Corea gareggiando con la maglia di Nainggolan. U… -