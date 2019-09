Konarè contro Ministro Bellanova | ' Italiani non vogliono fare schiavi | africani neanche'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) Ha fatto particolarmente discutere un'intervista del neoper le Politiche Agricole Teresarilasciata a Otto e mezzo. L'esponente dell'esecutivo, in relazione alle possibili future politiche sull'immigrazione, si è detta favorevole a flussi in ingresso regolamenti, considerato che sarebbero diverse le aziende che l'avrebbero chiamata per esprimerle necessità di avere manodopera. Carenze che potrebbero essere colmate con l'ausilio di migranti, come avviene già in diverse zone del Paese. Il tutto ovviamente sulla base di una nuova regolamentazione finalizzata anche a tutelare i diritti di chi da extracomunitario arriva a lavorare nei campi. Sulla questione è intervenuto Mohamed, attivista politico africano, e ha manifestato un certo malcontento rispetto alle parole espresse dalitaliano.ritiene che nessuno debba essere trattato da ...

ViErrichiello : @Adnkronos Mcron con i soldi dell'Africa combatte contro il popolo francese. BASTA SCHIAVISMO! KONARÈ distrugge il… - poggio_maurizio : @nzingaretti @pdnetwork - GHERARDIMAURO1 : RT @07Emmedi: Mohamed Konare, leader del movimento Panafricanista, si scaglia contro il neo ministro dell’agricoltura, la renziana Teresa B… -