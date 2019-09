Juventus-Verona | Sarri non ha dubbi | “la prestazione opaca? Il turnover fa perdere

Juventus-Verona - parola agli allenatori : Sarri ‘rimanda’ i suoi - Juric soddisfatto : Juventus-Verona finisce 2-1 per i bianconeri, che hanno dovuto faticare più del previsto per battere gli scaligeri. Al termine del match, le parole a Sky Sport dei due tecnici Sarri e Juric. Sarri – “Stanchezza mentale? Può darsi. Devi scaricare una partita in cui hai espresso molto e devi caricarne subito in altra. Cambiando molto si cambiano gli equilibri e infatti si è fatta una partita a sprazzi. Dybala ha fatto una ...

Juventus-Verona 2-1 - successo bianconero in rimonta : La Juventus torna a vincere, seppur non brillando, contro l'Hellas Verona. Due a uno il punteggio finale all'Allianz Stadium con le reti decisive di Ramsey e Ronaldo a ribaltare l'iniziale vantaggio ospite di Miguel Veloso. Dopo il pareggio con la Fiorentina, i bianconeri di Sarri ritrovano subito i 3 punti e salgono a quota 10 punti in classifica scavalcando momentaneamente l'Inter in attesa del derby. La prima emozione del match e' targata ...

Juventus-Verona 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Buffon fondamentale - Kumbulla da “Mamma ho perso la testa” [FOTO] : Juventus-Verona, LE pagelle DI CalcioWeb – La Juventus batte, soffrendo e non poco, il Verona. Finisce 2-1 con le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo (su rigore) che rimontano l’iniziale vantaggio di Miguel Veloso. Ottima la partita di Buffon e Ronaldo, strepitoso Veloso. Kumbulla da incubo. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Juventus-Verona, LE pagelle DI CalcioWeb Juventus (4-3-3): Buffon voto 7: se la vede ...

Serie A Juventus-Verona - pagelle bianconere : Buffon sicuro - Ronaldo decisivo : Non mancano i voti alti nelle pagelle bianconere di Juventus-Verona, match della quarta giornata di Serie A che si è giocato questo sabato 21 settembre alle ore 18 e si è chiuso sul 2-1 per i padroni di casa. Sono arrivati i tre punti per la formazione allenata da Maurizio Sarri, che pure ha dovuto soffrire per piegare una squadra organizzata e combattiva come quella scaligera. In vantaggio è andato proprio il Verona, dopo che Di Carmine aveva ...

Juventus - che sofferenza contro il Verona! Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano la figuraccia : i bianconeri si confermano ‘battibili’ : La Juventus soffre contro il neopromosso Verona e riesce ad imporsi 2-1 in rimonta: le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano il peggio, ma i bianconeri si confermano ‘battibili’ Dopo il 2-2 di Champions contro l’Atletico Madrid, la Juventus torna in campo per la quarta giornata di Serie A in un match all’apparenza semplice sulla carta, contro il Verona neopromosso, ma che ha nascosto più di un’insidia. AFP/LaPresse Lo si vede subito ...

Anticipo serie A - Juventus Verona 2 1 : 19.55 Faticoso successo della Juventus sul Verona. L'Anticipo a Torino finisce 2-1 Hellas che sorprende i binaconeri con un grande avvio.Al 20' rigore per fallo di Demiral su Di Carmine.Batte la stessa punta, palo, riprende Lazovic, traversa, l'azione prosegue e Veloso trova il gran gol da lontano. Juve a ritmi bassi,Ramsey (31') pareggia con un tiro deviato. Al 49' rigore (fallo di Gunter su Cuadrado) che Ronaldo trasforma. Verono ...

VIDEO Juventus-Verona 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Ramsey e Cristiano Ronaldo firmano la rimonta vincente : La Juventus ha sconfitto il Verona per 2-1 nel match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino. I ragazzi di Maurizio Sarri sono tornati al successo dopo i pareggi contro Fiorentina e Atletico Madrid ma la partita è stata davvero molto complicata visto che gli scaligeri sono passati in vantaggio al 20′: calcio di rigore ...

Juventus-Verona - polizia schierata : le immagini fuori dallo Stadium prima della partita. Il coro dei Drughi : “Fuori gli ultras dalle galere” : “fuori gli ultras dalle galere”. È questo il coro che viene cantato da un gruppo di una trentina di “Drughi” sul piazzale davanti alla curva dello Stadium di Torino. Manca poco più di un’ora all’inizio di Juventus-Verona, la prima partita casalinga dopo l’inchiesta che ha colpito i vertici della tifoseria organizzata bianconera. Di fronte allo schieramento di forze dell’ordine, i tifosi fanno la coda per passare ai tornelli. C’è poca voglia di ...

