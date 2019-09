Juventus-Verona 2-1 | successo bianconero in rimonta

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 21 settembre 2019) Latorna a vincere, seppur non brillando, contro l'Hellas. Due a uno il punteggio finale all'Allianz Stadium con le reti decisive di Ramsey e Ronaldo a ribaltare l'iniziale vantaggio ospite di Miguel Veloso. Dopo il pareggio con la Fiorentina, i bianconeri di Sarri ritrovano subito i 3 punti e salgono a quota 10 punti in classifica scavalcando momentaneamente l'Inter in attesa del derby. La prima emozione del match e' targata Cristiano Ronaldo, che si accentra da sinistra come suo solito e lascia partire un missile di destro poco alto sopra la traversa. Al 17' e' lo stesso Ronaldo a reclamare un penalty per un contatto in area, ma a calciare dal dischetto ci va ilappena due minuti piu' tardi: fallo netto di Demiral su Di Carmine, il quale s'incarica della battuta centrando pero' un palo clamoroso, cosi' come la traversa colpita da Lazovic sulla respinta. ...

gianluigibuffon : ???? Sabato si gioca #JuventusVerona, una partita che per me non può essere normale ???? Saturday’s fixture is Juventu… - juventusfc : 1' | ? | #FINOALLAFINE, bianconeri! Viviamo insieme #JuveVerona! Si parte! Live Match ?? - juventusfc : 46' | ??| Si riparte! Dai, ragazzi! Live Match ?? -