Juventus-Verona 1-1 live | finisce il primo tempo

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019)– Laospita ilnella seconda gara della quarta giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri ha collezionato sin qui 7 punti, grazie alle vittorie contro Parma e Napoli e al pareggio contro la Fiorentina. Ilha iniziato bene il suo campionato con 4 punti, frutto della vittoria contro il Lecce e del pareggio contro il Bologna. Nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta contro il Milan, ma la squadra di Juric avrebbe meritato qualcosa di più. Gli scaligeri devono fare i conti con l’assenza per squalifica di Stepinski, espulso contro i rossoneri. 45’+ – Fine, 1-1 il punteggio. Una Juve non brillante e in difficoltà in alcune situazioni,aggressivo e ben messo in campo. 43′ – Juve in difficoltà, ilè aggressivo e in alcune situazioni schiaccia addirittura i ...

gianluigibuffon : ???? Sabato si gioca #JuventusVerona, una partita che per me non può essere normale ???? Saturday’s fixture is Juventu… - juventusfc : 1' | ? | #FINOALLAFINE, bianconeri! Viviamo insieme #JuveVerona! Si parte! Live Match ?? - juventusfc : #InNumbers ??La sfida di questo pomeriggio all'Allianz Stadium ?? -