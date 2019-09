Juventus | Cristiano Ronaldo torna sul gesto di Madrid | “La gente parla troppo”

Juventus - che sofferenza contro il Verona! Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano la figuraccia : i bianconeri si confermano ‘battibili’ : La Juventus soffre contro il neopromosso Verona e riesce ad imporsi 2-1 in rimonta: le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano il peggio, ma i bianconeri si confermano ‘battibili’ Dopo il 2-2 di Champions contro l’Atletico Madrid, la Juventus torna in campo per la quarta giornata di Serie A in un match all’apparenza semplice sulla carta, contro il Verona neopromosso, ma che ha nascosto più di un’insidia. AFP/LaPresse Lo si vede subito ...

VIDEO Juventus-Verona 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Ramsey e Cristiano Ronaldo firmano la rimonta vincente : La Juventus ha sconfitto il Verona per 2-1 nel match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino. I ragazzi di Maurizio Sarri sono tornati al successo dopo i pareggi contro Fiorentina e Atletico Madrid ma la partita è stata davvero molto complicata visto che gli scaligeri sono passati in vantaggio al 20′: calcio di rigore ...

Juventus - Sarri mette in chiaro le cose : “questa squadra non sarà mai il Napoli. Da Cristiano Ronaldo mi aspetto cose eccezionali” : Maurizio Sarri chiarisce il suo pensiero alla vigilia della sfida con il Verona: niente turnover, si lavorerà sull’aggiustare i difetti mostrati contro l’Atletico Madrid. Da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi serve una risposta importante Dopo il 2-2 maturato sul campo dell’Atletico Madrid, partendo da un doppio vantaggio, la Juventus torna in Italia con un po’ di amarezza e la voglia di rifarsi a partire dalla sfida ...

Juventus - Cristiano Ronaldo provoca i tifosi dell'Atletico Madrid : "Paura - eh?" : È uscita dal Wanda Metropolitano con il bicchiere mezzo vuoto la Juventus. I bianconeri, avanti 2-0 a fino 20 minuti dalla fine grazie ai gol di Cuadrado e Matuidi, si sono fatti rimontare al 90esimo dall'Atletico Madrid con i gol di Savic ed Herrera, arrivati entrambi da calcio da fermo. Eppure la

Sbarcano in spiaggia ad Agrigento con la maglietta ultimo modello della Juventus e di Cristiano Ronaldo e sbeffeggiano i bagnanti [VIDEO] : Ieri pomeriggio intorno le 18, mentre la gente era ancora al mare, nella principale spiaggia di San Leone, ad Agrigento in Sicilia, dal nulla è arrivato un barchino di legno, con a bordo una ventina di tunisini. Appena arrivati a riva e dopo aver salutato e sbeffeggiato i bagnanti, si sono dileguati tra la vegetazione, del retrostante boschetto. Uno di questi, indossava la maglietta della Juventus di Cristiano Ronaldo, ultimo modello ...

Cristiano Ronaldo ricorda il gol in rovesciata alla Juventus : il commento fa storcere il naso ai tifosi bianconeri : Negli ultimi giorni sono uscite alcune indiscrezioni su ‘un’intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a ITV, adesso le dichiarazioni integrali. Le lacrime per il padre, l’annuncio sul matrimonio con Georgina Rodriguez e la rabbia per le accuse di stupro, sono questi gli argomenti principali affrontati dal fenomeno portoghese. “Sono contento che il mio lavoro venga apprezzato dalla gente, quando sento dire che sono ...

Clamoroso Juventus - le intercettazioni degli Ultras contro Cristiano Ronaldo : “quello non sa come funzionano le cose?” : Nella giornata di ieri blitz da parte della Polizia che ha arrestato alcuni Ultras della Juventus in relazione alla vendita illegale dei biglietti, ricattavano la società bianconera, il club ha deciso di denunciare il fatto, fino alla giornata di ieri con l’indagine che ha portato ad alcuni pesanti provvedimenti nei confronti degli Ultras. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno del Clamoroso. Un episodio riguarda anche ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha portato il fatturato della società a 500 milioni di euro : La Juventus, in attesa del consiglio di amministrazione del 20 settembre, si appresta a raggiungere un fatturato di 500 milioni di euro, e questo dovrebbe servire a sostenere i pesanti investimenti che hanno riguardato la società bianconera, su tutti l'acquisto di Cristiano Ronaldo. A spiegarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sarà importante il 'licenziamento' del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019, previsto appunto il 20 ...

Juventus - effetto Cristiano Ronaldo : fatturato da record - la cifra impensabile : Mezzo miliardo. Ecco a quanto ammonta il fatturato della Juventus, grazie anche al contributo offerto dall'acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha permesso una campagna di espansione a livello globale del marchio della società torinese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe sì perso 40

Dalla Spagna - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James alla Juventus : La Juventus è al lavoro per il match di sabato 14 settembre con la Fiorentina, in attesa dell'esordio in Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Nonostante il mercato si sia chiuso oramai da più di 10 giorni, arrivano interessanti indiscrezioni in merito a possibili trattative che si sarebbero sviluppate soprattutto a fine mercato ma che poi alla fine non si sono concretizzate. Si è parlato molto della situazione Emre ...

Fiorentina-Juventus - il doppio ex Di Livio : “in pochi crossano come me - sa quanti gol avrei fatto fare a Cristiano Ronaldo?” : Si avvicina sempre di più la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto e con il big match tra Fiorentina e Juventus, i bianconeri hanno intenzione di confermarsi dopo le prime due vittorie, i viola invece devono ancora muovere la classifica. Il doppio ex dell’incontro è Angelo Di Livio, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Nuova società da un lato, nuovo staff tecnico dall’altro: chi ...

Juventus - Danilo esalta Cristiano Ronaldo : “giocare con lui è incredibile” : “Per me tornare a giocare con lui e’ incredibile, ho vissuto in prima persona i suoi grandi momenti al Real e ad alcuni ho anche contribuito. E siccome conosco la sua capacita’ di decidere partite e competizioni, ho grandi aspettative per questa stagione”. Sono le dichiarazioni di Danilo, calciatore della Juventus che parla di Cristiano Ronaldo. “Non potevo cominciare meglio, un gol dopo 29 secondi che ero in ...

Juventus - la Uefa celebra il poker di Cristiano Ronaldo in Nazionale : 'Ennesimo record' : La stagione per Cristiano Ronaldo è sicuramente partita alla grande: le difficoltà incontrate dal portoghese nello scorso anno, soprattutto nella fase iniziale quando aveva dovuto adattarsi al campionato italiano, sono oramai un ricordo e l'impatto decisivo avuto in questo inizio stagione sia nel campionato italiano che in Nazionale ne è la dimostrazione. Ad esempio nella prima giornata di Serie A, gli è stato annullato un gol in fuorigioco ...

James Rodriguez Juventus - spunta il retroscena targato Cristiano Ronaldo : James Rodriguez Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di "Don Balon", Cristiano Ronaldo avrebbe provato a convincere la Juventus a puntare forte su James Rodriguez nel corso dell'ultima sessione di mercato estiva. Una "sponsorizzazione" nata dall'ottimo feeling e amicizia tra i due giocatore e soprattutto dalla grande alchimia creatasi ai tempi del Real Madrid.