Juventus | caos nelle curve dello Stadium | la situazione

Fiorentina-Juventus - l’arbitro è Irrati : sui social si scatena il caos : il motivo della polemica [DETTAGLI] : Ad aprire la terza giornata di Serie A sarà la gara tra Fiorentina e Juventus, in campo alle 15 di sabato. L’arbitro designato per la sfida è Massimo Irrati, toscano, nato a Firenze e originario di Lamporecchio appartenente alla sezione di Pistoia. Proprio a causa di questo, sui social è scoppiata la polemica dei tifosi bianconeri. Un sostenitore della Vecchia Signora scrive: “Fiorentina-Juventus arbitra Irrati di Firenze. ...

ESCLUSIVA – Caos Juventus - Nicola Amoruso a CalcioWeb : “duro confronto Sarri-Paratici? Il tecnico è un tipo fumantino…” : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, è il momento dei bilanci dopo le prime due giornata del massimo torneo italiano. In vetta a punteggio pieno la Juventus, nonostante le tante novità estive sia con l’arrivo di un nuovo allenatore che con una mezza rivoluzione della rosa, i bianconeri continuano ad essere i favoriti alla vittoria finale ma Napoli e Inter sembrano in grado di poter lottare fino ...

Polveriera Juventus - duro confronto Sarri-Paratici : volano parole grosse - è caos in casa bianconera : La Juventus ha iniziato bene la stagione, il club bianconero ha conquistato due vittorie consecutive frutto del blitz sul campo del Parma e dello spettacolare 4-3 nel match davanti al pubblico amico contro il Napoli, adesso la pausa per la Nazionale servirà a ricaricare le batterie, prima di un’altra trasferta non facile contro la Fiorentina. Nonostante le vittorie sul campo non mancano comunque i momenti di tensione, il primo è ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - caos in casa Juventus : Lutto in casa Novara, è scomparso all’età di 79 anni Giovanni “Nini” Udovichich, icona del Novara calcio, vero e proprio emblema del “vecchio cuore azzurro”. Nato a Fiume, in Croazia, nel 1940, fuggì esule in Italia al seguito della sua famiglia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e si stabilì a Novara nel 1946. Figura imponente Nini Udovichich iniziò a giocare a calcio nelle giovanili del Novara, e nel 1958 esordì in prima squadra ...

Juventus-Napoli - caos biglietti risolto… a metà : tolto il divieto per i nati in Campania - resta per i residenti : Bufera sulla Juventus per la vendita dei biglietti relativi al big match contro il Napoli: tolto il divieto per i nati in Campania, resta per i residenti La partita Juventus-Napoli non sarà vietata ai tifosi nati in Campania. Lo ha comunicato la Juventus rilasciando alcune novità in merito alle modalità per la vendita libera dei biglietti per il big match del prossimo 31 agosto: scelte condivise con il gruppo operativo di sicurezza (Gos) ...

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo combine nel calcio italiano e caos su Juventus-Napoli : Dopo il caos ripescaggi, gironi e calendari che ancora può portare ad altri colpi di scena, un Nuovo caso sconvolge il campionato di Serie C. Nelle ultime ore la Procura Federale ha deferito il calciatore Giulio Mulas ed il Piacenza per responsabilità oggettiva, nel mirino è finito un messaggio vocale dell’attuale calciatore del Carpi che avrebbe lasciato sul telefono di Alessandro Provenzano, suo ex compagno del Tuttocuoio ed all’epoca ...

Juventus - caos biglietti : duro sfogo di Esposito su Facebook : Juventus – Salvatore Esposito, noto al grande pubblico per il ruolo di Gennaro Savastano della fortunata serie televisiva Gomorra, si è espresso sul proprio account Facebook circa la decisione della Juventus di vietare la gara del Napoli a tutti i tifosi nati in Campania. Juventus le parole di Esposito sul caos biglietti Queste le parole […] More