Juve | che fatica | Verona battuto 2-1 Per gli scaligeri un rigore sbagliato | tre pali e

Juventus - che sofferenza contro il Verona! Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano la figuraccia : i bianconeri si confermano ‘battibili’ : La Juventus soffre contro il neopromosso Verona e riesce ad imporsi 2-1 in rimonta: le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano il peggio, ma i bianconeri si confermano ‘battibili’ Dopo il 2-2 di Champions contro l’Atletico Madrid, la Juventus torna in campo per la quarta giornata di Serie A in un match all’apparenza semplice sulla carta, contro il Verona neopromosso, ma che ha nascosto più di un’insidia. AFP/LaPresse Lo si vede subito ...

Juventus - senti che retroscena : “Sì - volevamo De Ligt - ma…” : DE Ligt Juventus- Un clamoroso retroscena riportato dal CEO del club Oscar Grau, durante la recente conferenza stampa. Il dirigente blaugrana ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa sfumata per Neymar, ma riportando particolari novità anche sul mancato affondo per De Ligt. Oscar Grau ha così ammesso: “Eravamo contenti della possibilità di prenderlo, però sempre a condizioni […] L'articolo Juventus, senti che retroscena: “Sì, ...

Gazzetta : Juventus - sfida tra ultras per il potere in curva : “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost” : Massima allerta, scrive la Gazzetta dello Sport, per la gara di oggi della Juve. Dopo la denuncia della società e gli arresti degli ultras, oggi è stato decretato “livello 3 di rischio” all’Allianz Stadium. per la prima volta non penzoleranno gli striscioni dei gruppi, sequestrati dalla Digos. Da Tradizione ai Drughi, revocata l’autorizzazione a esporre i simboli. E per la prima volta nelle curve italiane entreranno gli ...

Juventus - dalla Spagna Diario Gol : 'Ronaldo vuole tornare al Manchester United' : Le ultime notizie di calciomercato riguardano Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione. A Ronaldo sono sempre piaciute le sfide, come dimostra il fatto che dopo nove lunghi anni di vittorie con la maglia del Real Madrid ha deciso di lasciare i castigliani e la Spagna per iniziare una nuova avventure con la Juventus di Andrea ...

Calciomercato - Golovin : 'Ho rifiutato Chelsea e Juventus' : Nell'estate del 2018 alla Juventus è stato accostato il nome di Aleksandr Golovin. Il russo era ambito da diversi club ma poi scelse di andare al Monaco. La Juve per lui fece anche alcune offerte, che però non bastarono a convincerlo. Il giocatore, adesso in forza al Monaco, ha spiegato che ha rifiutato diverse proposte fra cui quella bianconera: "Ho detto no al Chelsea e ai bianconeri perché non ero pronto per un salto così grande"....Continua ...

Juventus Verona formazioni - che sopresa : Sarri cambia ruolo a Danilo! : Juventus Verona formazioni- La Juventus si prepara alla sfida di domani pomeriggio contro il Verona. Come anticipato in mattinata, Sarri si affiderà ad un abbondante turnover, possibili ben 6-7 novità dal 1′. Occhi anche alla sorpresa Danilo. Di fatto, Maurizio Sarri sarebbe pronto a dirottare il terzino brasiliano sulla sinistra, con Cuadrado schierato nel ruolo di terzino destro. Una mossa e strategia che consentirà ad Alex Sandro di ...

Juventus - rivoluzione in corso : la squadra di Maurizio Sarri è bella - sarà anche possibile? : Anziché pretendere che la Juve sia già a immagine e somiglianza di Sarri bisognerebbe valutare il fatto che non abbia fretta di cambiare. Nel calcio il tempo non si compra ed è necessario per organizzare una rivoluzione come quella bianconera: Sarri è l' antitesi di Allegri nel modo di pensare il gi

Juventus - Bernardeschi : 'È importante sostenere cause anche lontane da noi' : Molti calciatori sono spesso impegnati in importanti progetti extra campo, anche Federico Bernardeschi della Juventus ha in cantiere molte idee importanti. In particolare il numero 33 juventino ne ha parlato ad una tavola rotonda dell'università milanese Bocconi. Bernardeschi sta per lanciare una fondazione che vorrà portare lo spirito sociale all'interno dello sport. Il calciatore juventino ha parlato proprio di questa bella iniziativa: "È ...

Calciomercato Juventus : bianconeri pronti a chiudere - ma c’è anche l’Inter : Calciomercato Juventus: Arrivano novità importanti sul fronte acquisti in casa bianconera. La società piemontese, infatti, è pronta a chiudere un altro colpo di mercato, ma è ben consapevole che ci sarà da lottare con altre italiane. Sul calciatore finito sul taccuino dei dirigenti bianconeri, c’è il calciatore ungherese Dominik Szoboszlai. Calciomercato Juventus: sarà battaglia con Inter e Lazio Secondo quanto riportato dal sito ...

Ronaldo che si compiace di far paura agli avversari - è il segno che Sarri sta cambiando la Juventus : Piccoli gesti che cambiano il corso della storia Ci sono piccoli gesti che possono indicare qualche corso della storia. Quello di ieri viene da Cristiano Ronaldo che, nel finale della partita a Madrid contro l’Atletico, tenta una serpentina, calcia un pallone che termina di poco a lato e, voltatosi verso gli spalti gremiti dagli spagnoli, muove la mano e indica: “paura, eh?”. Cenno contenuto di un mondo contenuto – “Parva sed apta mihi” avrebbe ...

Juventus - Sarri : “Grande prestazione ma dispiace per palle inattive. Vi dico perché ho scelto Cuadrado” : La Juve sogna il colpaccio, ma si fa riprendere da un Atletico Madrid mai domo: finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri. “Grande prestazione, la Juve non segnava qui da anni. Siamo andati vicini all’1-3 e abbiamo rischiato di passare di nuovo in vantaggio nel recupero. dispiace però perché siamo un po’ leggeri in alcune situazioni ...

Champions League - i risultati di mercoledì 18 settembre. PSG travolge Real Madrid - Manchester City a valanga - la Juventus pareggia con l’Atletico : Giornata complicata per le squadre italiane impegnate questa sera nella Champions League 2019-2020 di calcio. La Juventus ha assaporato la vittoria sul campo dell’Atletico Madrid, si è portata in vantaggio al 48′ con Cuadrado che ha concretizzato l’assist di Higuain e poi ha raddoppiato al 65′ con Matuidi su invito di Alex Sandro ma i ragazzi di Maurizio Sarri non sono riusciti a conservare il 2-0 e si sono fatti ...

Atletico Madrid-Juventus stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla : Tempo di rivincita degli ottavi di finale dello scorso anno: la prima giornata della Champions League 2019-2020 di calcio prevede in data odierna, mercoledì 18 settembre, la sfida, alle ore 21.00, tra la Juventus e gli iberici dell’Atletico Madrid, che avranno il vantaggio del fattore campo. Nell’ultima edizione, nella seconda fase, successo interno degli spagnoli per 2-0, ribaltone bianconero a Torino per 3-0 con tripletta di ...

Goretti su Conte : 'Quando era all'Arezzo ci disse che entro 5 anni avrebbe allenato Juve' : A tenere banco in questa prima parte della stagione sono anche le dichiarazioni di alcuni tecnici della Serie A, su tutte quelle di Sarri e di Conte, rispettivamente allenatori di Juventus ed Inter. Il tecnico toscano, ad esempio, si è lamentato dell'orario in cui è stata giocata la partita contro la Fiorentina (alle ore 15:00), a queste parole ha poi risposto l'allenatore pugliese che avrebbe invitato il suo collega a stare tranquillo che ...