Juve batte Verona | Cristiano Ronaldo è decisivo anche se non brilla

Calcio - Serie A : l’Inter batte il Milan 2-0 con Brozovic-Lukaku e risponde alla Juventus. Bianconeri a fatica contro il Verona : Oggi si sono giocate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A 2019-2020, riflettori puntati in particolar modo sul Derby della Madonnina che ha regalato grande spettacolo in prima serata. L’Inter ha sconfitto il Milan per 2-0, prova perfetta dei nerazzurri che si sono imposti con pieno merito e hanno così riscattato il deludente pareggio con lo Slavia Praga in Champions League: quarta vittoria consecutiva in campionato per ...

Sarri fa turn over - la Juve non brilla ma batte 2-1 il Verona : Adesso è proprio come la Juventus di Allegri: fa il turn over, gioca male e vince. Così oggi la Juventus di Maurizio Sarri ha conquistato altri tre punti in campionato, sia pure contro il Verona. A dispetto delle dichiarazioni della vigilia, l’allenatore ha schierato Buffon, Demiral, Ramsey, Bentancur, Dybala. Ha lasciato fuori Szczesny, Khedira, De Ligt, Higuain. E ha superato a fatica la squadra di Juric per 2-1, dopo essere andata in ...

Calcio e Finanza : il Napoli batte la Juve nella crescita social : Calcio e Finanza riporta come al solito un interessante report realizzato grazie a IQUII Sport, lo studio realizzato dalla Business Unit di IQUII per offrire una panoramica completa sulle dinamiche digitali del Calcio europeo: uno strumento di analisi e di studio per professionisti del settore e appassionati. Dal report parla che della crescita social dei club emergono interessanti novità su Napoli, Inter e Juve. Non è una sorpresa la crescita ...

Montella - dal rischio retrocessione alla rinascita : “l’anno scorso tutti pensavano solo alla Coppa Italia! Juventus? Voglio batterla” : Vincenzo Montella commenta il pessimo finale della scorsa stagione e si dice pronto a dare una svolta al campionato appena iniziato: la sfida alla Juventus è proibitiva, ma la Fiorentina può rinascere Il secondo capitolo dell’avventura di Vincenzo Montella a Firenze non è iniziato nel migliore dei modi. ‘L’Aeroplanino’ è tornato sulla panchina viola nelle ultime gare della passata stagione, inanellando una serie di ...

Emre Can – Clamoroso dietrofront : “Grazie Juventus per avermi supportato - pronto a combattere in campo” : Solo stamattina avevamo riportato in merito alle forti dichiarazioni di Emre Can nei confronti della Juventus dopo l’esclusione dalla lista Champions. Clamoroso dietrofront di Emre Can che dimostra gratitudine verso il suo club. Ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport: “Sarò sempre grato alla Juventus e al modo in cui mi hanno supportato e sostenuto da quando faccio parte del club, in particolare durante il periodo ...

La Juventus batte il Napoli allo scadere : Ronaldo e Danilo i migliori : La Juventus in una partita a dir poco rocambolesca, alla fine esce vincitrice contro il Napoli. allo Stadium finisce 4 a 3 per la squadra di Sarri, che non era in panchina, decisiva un'autorete nel finale del difensore Koulibaly che batte il proprio portiere regalando tre punti preziosissimi ai campioni d'Italia. allo Stadium finisce 4 a 3 per la Juventus, che brividi nel finale Nei primi venti minuti la Juventus indirizza la partita dalla ...

Gazzetta : “Il campionato non è nato morto. Il Napoli ha capito che serve fame per battere le Juve» : Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport scrive che da Torino arriva la notizia che il campionato non è nato morto. E scrive: «Il Napoli ieri ha imparato definitivamente la lezione più importante: se vuoi strappare dal petto della Juve il triangolino, per prima cosa devi pareggiare la sua fame, la sua rabbia agonistica. E infatti il Napoli che ha giocato la seconda partita era una squadra affamata, arrabbiata, orgogliosa, sulle ali di Lozano, ...

La Juve rispolvera l'amuleto Higuain per battere il Napoli : Il Pipita stasera sarà titolare allo Stadium nel tridente bianconero con Ronaldo e Douglas Costa: da grande ex ha segnato 5 gol in 6 partite. Torna Rugani tra i convocati, Ramsey ancora indisponibile

[FOTO] Llorente é sbarcato a Fiumicino - le sue prime parole : “Speriamo di battere la Juventus” : Fernando Llorente é il nuovo bomber del Napoli. Da pochi minuti è sbarcato a Fiumicino. Le sue prime parole: “Battiamo la Juventus!” Ecco le foto dell’arrivo : NUMERI PRIMI – Juventus-Napoli, precedenti, curiosità e statistiche sul big match allo Stadium Convocazioni Nazionale – Meret ed Insigne chiamati in azzurro da Roberto Mancini Marotta: “Dal punto di vista mediatico l’arrivo di CR7 alla Juventus è paragonabile a ...

Totti : “La Juventus è ancora la squadra da battere. Andrò a trovare De Rossi”. E sul futuro… : “La Juve è sempre la squadra da battere. E’ forte come società e come gruppo, in tutto. Però quest’anno Inter e Napoli si sono rinforzate moltissimo e sono molto agguerrite”. E’ questo il giudizio di Francesco Totti, in un’intervista ai microfoni di Radio Radio, sulla lotta per lo scudetto. “I primi tre posti penso siano prenotati – ha aggiunto. A proposito della Roma, Totti dovrebbe essere ...

Serie A - gol e spettacolo al Franchi : il Napoli risponde alla Juve e batte la Fiorentina 4-3 : Difficilmente Rocco Commisso potrà dimenticare un esordio così. La Fiorentina cade contro il Napoli alla prima al Franchi del nuovo presidente, ma il 3-4 di Firenze racconta di una partita ricca di gol ed emozioni, con continui ribaltamenti di fronte e polemiche arbitrali. alla fine a spuntarla sono

Serie A al via - fuga per lo scudetto : la Juve è favorita ma è un’incognita. Dal Napoli all’Inter : tocca alle altre partire bene e battere la noia : La fuga come grimaldello per sconfiggere l’ineluttabile. La Serie A riparte così, sabato alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma, con il primo pallone giocato da Ronaldo e dalla sua Juventus, mentre tutti gli altri stanno a guardare la favorita. Sapendo che la squadra che ha dominato gli ultimi 8 campionati è al momento un’incognita. Ha comprato, anche bene, ma non è stata capace di vendere. Ha portato Maurizio Sarri in panchina, ma ...

Juventus - Rabiot gonfia il petto : “siamo la squadra da battere” : “Penso che la Juventus debba essere pronta per tutto, e’ la squadra da battere. Ogni partita per noi sara’ combattuta, dovremo essere molto concentrati perche’ andremo ad affrontare squadre forti”. Sono le dichiarazioni di Adrien Rabiot in vista della prima gara contro il Parma:“personalmente non vedo l’ora di debuttare in questa nuova avventura. Per quanto riguarda la squadra, invece, penso che ...

CorSport : Ancelotti chiama Icardi. De Laurentiis vuole battere sul tempo la Juve : Dopo la telefonata di De Laurentiis a Wanda Nara, entra in campo anche Ancelotti. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha chiamato Mauro Icardi. Una telefonata che l’argentino si aspettava, poiché era stato lo stesso presidente ad annunciare alla moglie-agente che sarebbe arrivata. La telefonata di Ancelotti Ancelotti è un allenatore con cui i calciatori dialogano volentieri, scrive il quotidiano, abituato com’è a trattare direttamente ...