Jovanotti a Linate | il Jova Beach Party si chiude a Milano | info utili su ingressi

La festa di Jovanotti a Milano Linate con Ex-Otago - Takagi & Ketra e molti altri ospiti : Manca sempre meno alla grande festa di Jovanotti a Milano Linate. L'artista ha voluto, per l'ultima tappa del suo Jova Beach Party, l'aeroporto chiuso di Linate e sul prato accoglierà i fan per l'ultimo concerto della tournée. Ad ogni tappa ha ospitato sul palco colleghi italiani e quella di Milano Linate non farà eccezione. Gli ospiti di Jovanotti per l'ultima tappa del tour saranno Ex-Otago, Rkomi e Takagi & Ketra ma anche Ackeejuice ...

Jova Beach Party - Jovanotti annuncia il gran finale a settembre a Linate : ma la Liguria polemizza : Se Milano festeggia, la Liguria, in particolare Albenga, rimane delusa. E’ stata annunciata, a sorpresa, l’ultima tappa del Jova Beach Party che si terrà il 21 settembre all’aeroporto di Milano Linate, lo scalo milanese chiuso per restauri fino al 27 ottobre. Rimangono così delusi i liguri che si aspettavano un recupero della data annullata del 27 luglio ad Albenga a causa dell’erosione del Lido. Lo stesso sindaco ...

