JOVA BEACH PARTY | LINATE Ospiti e scaletta | anche Brunori Sas | otto ore di musica

JOVA BEACH Party Linate - sul palco Lorenzo mantiene la promessa fatta il 17 agosto a Vasto : promessa mantenuta. Jovanotti si trasforma da perfomer in “sacerdote” d’amore e sposa, nella sua ultima tappa del Jova Beach Party a Linate, due suoi grandi fan, Susanna e Andrea. Era un impegno preso dal cantautore toscano: il matrimonio era in programma per la tappa abruzzese di Vasto, città dei due sposi, il 17 agosto. Tappa annullata poi all’ultimo momento. Così il cantante ha rinvitato la coppia sul palco di Linate ...

Il JOVA BEACH Party atterra a Linate - : Paolo Giordano galleryIl Jova Beach Party a Linate galleryJovanotti a LinateParte il Jova Beach Party a Linate. Il cantante chiude il suo spettacolare tour all'aeroporto milanese Dunque Jovanotti è arrivato in bicicletta a Linate e poco dopo il Jova Beach Party è iniziato tra le piste dell'aeroporto. Entro sera saranno centomila gli spettatori e già alle 18 la distesa di pubblico era a perdita d’occhio. Insomma, il ...

Lo scalo di Linate invaso dai fan in attesa del JOVA BEACH Party : I numeri sono impressionanti e decretano il successo del Jova Beach Party tour che si chiude oggi allo scalo milanese di Linate per quello che è già stato definito l'avvenimento dell'anno. Nato da un sogno di Lorenzo Cherubini, il Jova Beach Party è oggi una reale frontiera dell'intrattenimento live che, spiaggia dopo spiaggia, si è trasformato nel modello della nuova era, non solo di Jovanotti, ma di tutto il mondo della musica live. E oggi, 21 ...

Il JOVA BEACH Party a Linate - : Fonte foto: Domenico FerraraIl Jova Beach Party a Linate 1Sezione: Spettacoli Domenico Ferrara La "festa" di Jovanotti all'aeroporto di Linate, al momento chiuso per lavori di ristrutturazione: un gigantesco dj set per quasi 100mila persone.

JOVA BEACH Party a Linate - in 100mila per la chiusura del tour di Jovanotti : ecco come arrivare all’aeroporto - i parcheggi e gli orari dei mezzi : È arrivato l’autunno e, con lui, la grande festa finale di Jovanotti che dopo aver fatto cantare e ballare le spiagge di tutta Italia ed essere salito fin in montagna, a Plan de Corones, chiude il suo Jova Beach Party in città, a Milano. Anzi, per essere precisi, la location è ancora più particolare: si tratta dell’aeroporto di Linate, al momento chiuso per lavori di ristrutturazione. Sabato 21 settembre, per la prima volta, lo scalo si ...

JOVA BEACH Party - WWF : “Piantati 500 mila semi di sostenibilità” [GALLERY] : Per il WWF Jova Beach Party ha rappresentato un momento di grande impegno nel quale l’associazione ha svolto un ruolo di analisi, di indirizzo, di individuazione delle soluzioni oltre che di garanzia e controllo. È stata una grande occasione di comunicazione e sensibilizzazione per avvicinare le persone alle grandi questioni ambientali e in particolare alla necessità di affrontare l’emergenza dell’inquinamento da plastica che sta invadendo i ...

Jovanotti a Linate - il JOVA BEACH Party si chiude a Milano : info utili su ingressi - ritiro biglietti - pacheggi e treni speciali : Jovanotti a Linate! L'artista chiude il Jova Beach Party con un grande concerto-evento nell'aeroporto di Milano Linate, attualmente chiuso per lavori. L'apertura dei cancelli è attesa alle ore 12.30; il concerto alle ore 20.30.I biglietti con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati fino alle ore 21.30 lungo Viale Forlanini, direzione Aeroporto di Milano Linate fronte strada privata Taverna. Per chi ha acquistato i biglietti ...

Estathé a Linate per il JOVA BEACH Party con la Ricicletta : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Musica, divertimento e ambiente. Il Jova Beach Party sbarca a Linate sabato 21 settembre per la sua tappa conclusiva. All’interno del tour, in collaborazione con Wwf e Cial (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), Estathé, main sponsor del tour, ha presentato il progetto Ricicletta, la bicicletta di alluminio riciclato realizzata con l’equivalente di 800 lattine. Per ogni tappa del tour è ...

È il gran finale. Dopo i 16 show sulle spiagge d'Italia, sabato 21 settembre arriva l'ultima tappa del Jova Beach Party, sulla pista dell'aeroporto di Linate a Milano, attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione (riaprirà il 27 ottobre dopo una ristrutturazione a tempo di record).

Peugeot celebra l'#UnboringTheFuture nell'esclusiva tappa finale del Jova Beach Party, all'aeroporto di Milano Linate. La Casa del Leone ha creduto fortemente nel progetto di Jovanotti e ha presentato l'inizio di una nuova era per la mobilità, Nuova 208, un'auto che riscrive le regole.

Peugeot celebra la fine dell'estate con il JOVA BEACH Party e la nuova 208 : Partner del tour che ha infiammato le spiagge italiane nei mesi estivi, Peugeot sarà presente anche nell’esclusiva tappa...

Info utili sul JOVA BEACH Party a Linate il 21 settembre - ritiro biglietti dal 12 : Una tappa speciale del Jova Beach Party è quella in programma all'aeroporto di Milano Linate sabato 21 settembre, evento conclusivo della tournée di Jovanotti lungo le spiagge italiane. Per favorire e velocizzare l'accesso del pubblico alla location, i biglietti potranno essere ritirati anticipatamente, dal 12 settembre. Il ritiro anticipato dei biglietti è un'opportunità valida solo ed esclusivamente per la tappa del Jova Beach Party a ...

JOVAnotti - oggi la canzone d’autore passa anche da lui. E il suo beach party è una vera meraviglia : Finalmente posso scrivere sul Jova beach party. Dopo averlo annunciato su queste pagine, sono stato infatti alla tappa di Montesilvano. È una cosa enorme, ma questo può intuirlo anche chi non l’ha visto. Però non basta. Partiamo subito col dire che non si tratta di un semplice concerto, perché è un party, si balla in spiaggia soprattutto con il dj set, e ogni appuntamento è diverso da quello della tappa precedente. A Montesilvano sin dal primo ...

Trenta modi per salvare il «JOVA BEACH Party» : Jovanotti ha rivoluzionato il mercato italiano dei concerti con un intero tour organizzato sulle spiagge. Si è tirato dietro l’ira funesta di più di un’associazione ecologista e alla fine ha sbottato: «Il mondo dell’ambientalismo è più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi». Niente male per chi, 17 anni fa, spiegava che «ci sono 30 modi per salvare il mondo»