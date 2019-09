Jova Beach Party a Linate | in 100mila per la chiusura del tour di Jovanotti | ecco come

Jova Beach Party - WWF : “Piantati 500 mila semi di sostenibilità” [GALLERY] : Per il WWF Jova Beach Party ha rappresentato un momento di grande impegno nel quale l’associazione ha svolto un ruolo di analisi, di indirizzo, di individuazione delle soluzioni oltre che di garanzia e controllo. È stata una grande occasione di comunicazione e sensibilizzazione per avvicinare le persone alle grandi questioni ambientali e in particolare alla necessità di affrontare l’emergenza dell’inquinamento da plastica che sta invadendo i ...

Jovanotti a Linate - il Jova Beach Party si chiude a Milano : info utili su ingressi - ritiro biglietti - pacheggi e treni speciali : Jovanotti a Linate! L'artista chiude il Jova Beach Party con un grande concerto-evento nell'aeroporto di Milano Linate, attualmente chiuso per lavori. L'apertura dei cancelli è attesa alle ore 12.30; il concerto alle ore 20.30.I biglietti con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati fino alle ore 21.30 lungo Viale Forlanini, direzione Aeroporto di Milano Linate fronte strada privata Taverna. Per chi ha acquistato i biglietti ...

Estathé a Linate per il Jova Beach Party con la Ricicletta : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Musica, divertimento e ambiente. Il Jova Beach Party sbarca a Linate sabato 21 settembre per la sua tappa conclusiva. All’interno del tour, in collaborazione con Wwf e Cial (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), Estathé, main sponsor del tour, ha presentato il progetto Ricicletta, la bicicletta di alluminio riciclato realizzata con l’equivalente di 800 lattine. Per ogni tappa del tour è ...

Tutto quello che c'è da sapere sul Jova Beach Party a Milano Linate : È il gran finale. Dopo i 16 show sulle spiagge d'Italia, sabato 21 settembre arriva l’ultima tappa del Jova Beach Party, sulla pista dell’aeroporto di Linate a Milano, attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione (riaprirà il 27 ottobre dopo una ristrutturazione a tempo di record). Il concert

Peugeot e Jova Beach Party : gran finale a Linate : Peugeot celebra l’#UnboringTheFuture nell’esclusiva tappa finale del Jova Beach Party, all’aeroporto di Milano Linate. La Casa del Leone ha creduto fortemente nel progetto di Jovanotti e ha presentato l’inizio di una nuova era per la mobilità, Nuova 208, un’auto che riscrive le regole. In queste ore prende il via anche il TOUR Peugeot nei luoghi […] L'articolo Peugeot e Jova Beach Party: gran finale a Linate sembra essere il primo su ...

Info utili sul Jova Beach Party a Linate il 21 settembre - ritiro biglietti dal 12 : Una tappa speciale del Jova Beach Party è quella in programma all'aeroporto di Milano Linate sabato 21 settembre, evento conclusivo della tournée di Jovanotti lungo le spiagge italiane. Per favorire e velocizzare l'accesso del pubblico alla location, i biglietti potranno essere ritirati anticipatamente, dal 12 settembre. Il ritiro anticipato dei biglietti è un'opportunità valida solo ed esclusivamente per la tappa del Jova Beach Party a ...

Jovanotti - oggi la canzone d’autore passa anche da lui. E il suo beach party è una vera meraviglia : Finalmente posso scrivere sul Jova beach party. Dopo averlo annunciato su queste pagine, sono stato infatti alla tappa di Montesilvano. È una cosa enorme, ma questo può intuirlo anche chi non l’ha visto. Però non basta. Partiamo subito col dire che non si tratta di un semplice concerto, perché è un party, si balla in spiaggia soprattutto con il dj set, e ogni appuntamento è diverso da quello della tappa precedente. A Montesilvano sin dal primo ...

Trenta modi per salvare il «Jova Beach Party» : Jovanotti ha rivoluzionato il mercato italiano dei concerti con un intero tour organizzato sulle spiagge. Si è tirato dietro l’ira funesta di più di un’associazione ecologista e alla fine ha sbottato: «Il mondo dell’ambientalismo è più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi». Niente male per chi, 17 anni fa, spiegava che «ci sono 30 modi per salvare il mondo»

'Prima che diventi giorno' - il nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti dopo il Beach Party : Dal 6 settembre in radio e su tutte le piattaforme streaming e digital download. 5 minuti funk suonati con una band...

Jova Beach Party a Montesilvano - le modifiche alla viabilità : Pescara - In concomitanza del concerto "Jova Beach Party, che si terrà sabato 7 settembre sulla spiaggia di Montesilvano il sindaco di De Martinis, ha emesso un'ordinanza per la modifica della viabilità cittadina Diverse le strade chiuse e le modifiche previste sia per il transito sia veicolare che pedonale. Questo, nel dettaglio, quanto previsto dall'ordinanza numero 51 firmata dal sindaco Ottavio De Martinis: chiusura ...

Prima Che Diventi Giorno è il nuovo singolo di Jovanotti da Jova Beach Party EP : Il nuovo singolo di Jovanotti è Prima Che Diventi Giorno. Il brano sarà in radio a cominciare dal 6 settembre, a 24 ore dalla data a Montesilvano con la quale andrà a recuperare il concerto saltato a Vasto. "Venerdì 6 inizierà a girare 'Prima Che Diventi Giorno', il pezzo che apre l’EP, prodotto da Rick Rubin, sound ultra funk adatto alle jam live, e infatti sabato a Montesilvano magari la suoniamo e pure il 21 a Milano così se ci siete vi ...

Il WWF difende il Jova Beach Party : “Ha ragione Lorenzo - siamo sparpagliati” : Non è di certo passato inosservato il lungo sfogo di Lorenzo Jovanotti, a proposito delle polemiche ambientaliste che hanno caratterizzato tutte le tappe del Jova Beach Party. Il cantautore ha sempre incassato tutte le polemiche in queste settimane, cercando di non esporsi in prima persona. Quando la misura è diventata colma l’artista non le ha mandate certo a dire, con un messaggio che ha raggiunto il suo apice con (l’ormai) famosa ...

Jova Beach PARTY/ Perché in Italia tutto deve sempre finire in "caciara"? : Polemiche e insulti alle associazioni ambientaliste da parte di JOVAnotti, che non ha gradito le critiche al suo mega evento estivo