Jennifer Lopez | jungle dress | Versace e Google Immagini | la storia vera

Passerella hot per Jennifer Lopez. A 50 anni incanta la Milano Fashion Week : Per Jennifer Lopez il tempo è come se si fosse fermato. A 50 anni, l’iconica artista latina, resta ancora una fra le dive più amate di sempre. Cantante, modella, attrice, influencer e produttrice: la vita ha regalato solo successi per la mitica J. Lo. E per festeggiare una decade di grandi soddisfazioni personali, il 20 settembre, la celebre artista, è volata a Milano per sfilare sulle passerelle della Milano Fashion Week. Durante la ...

Jennifer Lopez a sorpresa sfila sulla passerella di Versace e lascia tutti a bocca aperta con il suo leggendario jungle dress : In passerella ha appeno finito di sfilare una collezione più grintosa e sexy che mai, quando si spengono le luci in sala e si sente Donatella Versace chiedere all’assistente vocale: “Google, puoi cercare ‘Versace jungle dress’?”. Subito sui muri vengono proiettate diverse immagini di abiti della stilista che però, non contenta incalza: “Google, adesso mi fai vedere il vero Versace jungle dress?“. Tra i ...

«Google, puoi cercare "Versace Jungle dress"?». Subito sui muri vengono proiettate diverse immagini di abiti della stilista che però, non contenta incalza: "Google, adesso mi fai vedere il vero Versace jungle dress?".

Jennifer Lopez sfila per Versace a sorpresa e incanta Milano : il video : Milano Fashion Week, Jennifer Lopez in passerella a sorpresa durante la sfilata Versace Jennifer Lopez ha sfilato a sorpresa per Versace! Tutto è successo un’ora fa circa, durante la sfilata Versace alla Milano Fashion Week in cui è stata presentata la prossima collezione Primavera/Estate. Nessuno si aspettava l’ingresso della popstar né tanto meno qualcuno era al […] L'articolo Jennifer Lopez sfila per Versace a sorpresa e ...

Jennifer Lopez sfila con l'abito Versace : Chiara Ferragni reagisce così : Il suo ingresso in passerella ha sorpreso e incantato tutti. Jennifer Lopez ha chiuso la sfilata di Versace indossando l'abito Jungle che aveva messo ai Grammy del 2000. Tra...

Super! Jennifer Lopez da Versace SS 2020 sfila con l'abito che ha fatto la storia del web : Jennifer Lopez è semplicemente bionica, un modello per ogni cinquantenne (donna e uomo). La pop star sfila da Versace alla settimana della moda di Milano indossando esattamente l'abito che ha reso famoso e immortale 19 anni fa ai Grammy del 2000. Impossibile non ricordarlo. Non solo per la scollatura e gli spacchi profondissimi, non solo per la stampa jungle che sapeva già d'estate e di Waiting for tonight, e non solo per il modo in cui quel ...

La Malesia ha vietato la proiezione del film “Hustlers” - con Jennifer Lopez - perché «eccessivamente osceno» : Il film Hustlers, che ha per protagonista Jennifer Lopez e che parla di quattro spogliarelliste che organizzano una truffa ai danni di alcuni ricchi clienti, è stato vietato in Malesia per il suo contenuto «eccessivamente osceno». La decisione è stata

Jennifer Lopez attaccata al Toronto Film Festival : “Hai le mani sporche di sangue” : Nuovo Film, capelli incredibilmente biondi, ma anche urla e fischi sul red carpet. Piccolo e rumoroso inconveniente al Toronto Film Festival per Jennifer Lopez. Durante la passerella di presentazione di Hustlers, che la vede protagonista assieme a Julia Stiles e Constance Wu, la 50enne interprete di Let’s get loud in versione attrice cinematografica è stata oggetto di un’accesa contestazione di uno sparuto gruppo di animalisti. Asserragliati in ...

Sarà Jennifer Lopez a esibirsi al Super Bowl 2020? : I rumors si stanno moltiplicando The post Sarà Jennifer Lopez a esibirsi al Super Bowl 2020? appeared first on News Mtv Italia.

Sorpresa Hustlers - il film sulle spogliarelliste con Jennifer Lopez osannato dalla critica : “Da nomination all’Oscar” : Ha sorpreso tutti, compresa la protagonista, la reazione della critica ad Hustlers, il film sulle spogliarelliste con Jennifer Lopez: presentato in anteprima al Toronto International film Festival, ha ottenuto recensioni entusiastiche con tanto di previsione di nomination all'Oscar per l'attrice e popstar di origini portoricane. Il film debutta nelle sale il 13 settembre negli Stati Uniti e ha avuto una première parecchio movimentata a ...