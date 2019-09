Ius Culturae e assegni in gravidanza I progetti del ministro Bonetti per le famiglie

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) “Un bambino, figlio di stranieri, che concluda un ciclo di studi nel nostro paese deve avere la cittadinanza italiana con lo Ius: se lo Stato investe nella formazione di una persona, poi è giusto che la valorizzi. Diversamente, è come far allenare un giocatore tutta la settimana e poi tenerlo in panchina”. Con un'intervista a La Stampa, la ministra delleElena, renziana pre e post scissione, illustra i suoie lancia un Family Act. L'idea del governo Conte 2 è infatti, nelle intenzioni della ministra, quella di “porre il tema della famiglia, con un progetto di sistema che combatta la denatalità e rimetta l'educazione al centro”. Con l'asilo gratis e l'assegno unico, che per la ministra hanno un “doppio significato”: ovvero, da una parte “incentivare il ritorno al lavoro dopo la”, dall'altra “riconoscere il valore dell'educazione e lottare ...

