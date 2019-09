Italia-Spagna baseball | Preolimpico 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) Dopo la doppia avventura di ieri prosegue quest’l’avventura della Nazionalena dinel torneo, che garantirà un pass per i Giochi di Tokyo 2020, con la Selezione azzurra che scenderà in campo contro la, in quello che è un grande classico dello sport del batti e corri a livello continentale. Nel day-4 i ragazzi di Gilberto Gerali, chiuderanno il programma di giornata allo Stadio Gianni Falchi di Bologna, per la sfida contro gli iberici che promette grande spettacolo, e sa di ultima speranza per gli azzurri, dopo il ko rimediato contro Israele. Il match non godrà di diretta televisiva, ma sarà visibile gratuitamente e con telecronaca inno in streaming, sulla piattaforma Rai Play. Il programma della partita:Sabato 21 settembreOre 20Rai Play gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per ...

fattoquotidiano : Trento, blitz contro il narcotraffico: 19 arresti e 70 indagati. Una rete estesa dal Marocco a tutta Italia, passan… - EnricoLetta : #ilPattodiLampedusa partirà se @GiuseppeConteit e #Merkel prepareranno una proposta da far condividere anzitutto a… - Maria89822729 : RT @IAmJamesTheBond: Spagna: A Torrevieja arrestato un ghanese ricercato in Italia per stupro. Sono stati necessari 5 agenti per bloccarlo.… -