Italia Oggi | Il calcio in tv? In Italia conviene | il contratto Sky è il più basso per la

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2019) Le ultime notizie di cronaca sulla banda del pezzotto sgominata dalle forze dell’ordine hanno riacceso il dibattito sul costo degli abbonamenti per vedere ilin tv. Forse è troppo alto? Non è così, scrive, che fa un paragone molto accurato sui prezzi ine nel resto di Europa. I prezzi inPartiamo da casa nostra. Tralasciamo le promozioni per i primi 12 mesi e le agevolazioni per i clienti più fedeli. Un abbonato Sky da due anni pagherebbe 58,40 euro al mese per Skye Sky Sport. A questi sarebbero da sommare i 7,99 euro al mese per il novo canale Dazn (se non è abbonato da 3 anni, perché, in questo caso, il nuovo canale sarebbe offerto da Sky). Nel peggiore dei casi, dunque, un abbonato Sky appassionato di, in, per vedere tutta la Serie A e tutta la Champions League dovrebbe pagare 66,39 euro al mese, ovvero quasi 800 euro ...

MSF_ITALIA : 'È accanto alle latrine che si snoda la coda per il cibo, sulla collina dov'è stato allestito il campo profughi di… - nzingaretti : Oggi Giancarlo #Siani avrebbe compiuto 60 anni. Ha lottato contro la camorra, per la libertà di una generazione. Un… - FratellidItaIia : #Atreju19 @fabiorampelli: 'Non esiste alcun pericolo di dittatura in Italia, anche se qualcuno in campagna elettora… -