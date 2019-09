Italia-Namibia rugby oggi in tv | Mondiali 2019 | orario | canale | streaming e programma

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) Dopo un’attesa lunga quattro anni finalmente si gioca la rassega iridata della palla ovale: per gli azzurri inizia la Coppa del Mondo di. In Giappone, precisamente all’HanazonoStadium di Osaka,, domenica 22 settembre, alle ore 07.15ne, l‘, inserita nella Pool B, esordirà contro la. Si tratta di un match da vincere a tutti i costi per gli azzurri, possibilmente con bonus offensivo e largo margine, in vista della corsa al terzo posto nel girone, qualificante alla Coppa del Mondo del 2023. Worlde RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la trasmissione su Raidue delle quattro partite della fase a gironi dell’. La direttaè affidata a RaiPlay, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei quattro incontri dell’. Di ...

Federugby : #ITAvNAM: Conor O'Shea ha annunciato il XV per il primo match di #Italrugby nelle #RWC2019 ?… - fattoquotidiano : Mondiali di rugby, il paradosso dell’Italia: esordio con la Namibia ma tra ct dimissionario e striscia di sconfitte… - Federugby : ?? #RoadtoRWC2019 ?? Welcome ceremony: per #Italrugby inizia ufficialmente il Mondiale ?? -