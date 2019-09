Inter | Gabigol riconquista anche la Nazionale | convocato dal Brasile

Inter - il Flamengo sarebbe pronto a trattare l'acquisto di Gabigol a titolo definitivo : L'Inter è stata protagonista dell'ultima sessione di calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quanto riguarda quelle in uscita. Non solo, però, visto che la società nerazzurra si prepara ad essere tra le grandi protagoniste anche delle prossime sessioni. Sono tanti, infatti, i giocatori attualmente in prestito e di cui bisognerà discutere il futuro nelle prossime settimane. Tra questi c'è sicuramente Gabriel ...

Libero : Gabigol - da flop Interista a stella del Flamengo : Sul Giornale l’evoluzione di Gabigol. Ovvero Gabriel Barbosa Almeida, ex meteora nerazzurra che è diventata una stella del suo Brasile. Con la maglia del Flamengo il giovane attaccante sta facendo cose così belle e importanti che i tifosi nerazzurri si chiedono se sia lo stesso dell’Inter, scrive il quotidiano. Non più inconcludente e impaurito, ha iniziato con un ritmo incredibile, segnando tantissimo: 29 gol in 39 ...

Inter - possibile cessione per Gabigol : il Flamengo potrebbe riscattarlo : L'uomo del momento in Brasile è sicuramente Gabriel Barbosa, conosciuto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è in forza al Flamengo, ma è di proprietà dell'Inter. I nerazzurri l'hanno ceduto in prestito secco a dicembre dello scorso anno non stabilendo la cifra per il riscatto. Il club verdeoro, però, si è accollato l'Intero ingaggio, comunque superiore ai tre milioni di euro a stagione. Il giocatore non rientra nei piani del club ...

Inter - un tesoretto dalle cessioni : la prossima dovrebbe essere quella di Gabigol : L'Inter ha cominciato molto bene la stagione ed è in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno, con sei punti, dopo le due vittorie conseguite nelle prime due giornate contro Cagliari e Lecce. La campagna acquisti della società nerazzurra è stata molto importante, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quanto concerne le operazioni in uscita. cessioni che, comunque, potrebbero essere importanti anche in prospettiva ...

Inter : possibile la cessione di Gabigol - in entrata Milinkovic-Savic obiettivo numero uno : L'Inter è sicuramente la grande protagonista di quest'ultima settimana di calciomercato. Ieri i nerazzurri hanno ufficializzato gli acquisti di Cristiano Biraghi, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro dalla Fiorentina, e di Alexis Sanchez, arrivato in prestito secco dal Manchester United. Non è finita qui, però, visto che nelle intenzioni della società nerazzurra c'è quella di fare un ultimo regalo al ...