Inoki scambia la maglia con Gallagher | lo abbraccia e aggiunge | ' Free Traffik' Video

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) Stanno suscitando significativa curiosità e altrettanto stupore tra gli appassionati di rap italiano alcune Instagram Stories in cui è possibile vedereNess in atteggiamenti apparentemente molto amichevoli con. Lo stupore del pubblico non è dettato semplicemente dal fatto che i due in passato hanno avuto qualche dissidio sui social – conche era intervenuto in maniera molto dura nello scontro trae Jamil, difendendo a spada tratta quest'ultimo – ma anche e soprattutto perché appartengono a due mondi sonori e stilistici molto distanti, hanno fanbase agli antipodi sotto qualsiasi punto di vista, da quello anagrafico a quello culturale, e rappresentano due modi di intendere il rap, e più in generale la musica, diametralmente opposti. Il primo, 39 anni, oltre ad essere considerato dai più un vero e proprio pezzo di storia del rap italiano, è percepito da una ...