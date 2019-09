Infortunio Icardi | si ferma anche l’argentino | Psg con gli uomini contati in attacco

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019)– Niente Lione domani per Mauro. Il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha fatto sapere che l'attaccante argentino ha avuto un problema muscolare dopo la gara di Champions vinta col Real Madrid: "Sapevamo di correre dei rischi facendolo partire titolare, una cosa è giocare, un'altra è farlo dall'inizio, un'altra ancora farlo dall'inizio in Champions e contro il Real. Ricordiamoci che è stato fermo a lungo". L'assenza disi somma a quelle dei vari Mbappé, Kehrer, Dagba, Cavani, Draxler e Sarabia.

