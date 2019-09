Infortunio De Rossi | si ferma l’ex centrocampista della Roma

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019)DE– Guai per il Boca Juniors, si èto ilDaniele De. Il calciatore exsalterà sicuramente la sfida contro il San Lorenzo, ilnon andrà nemmeno in panchina nella sfida di stasera al "Pedro Bidegain", nel dettaglio Deha accusato un affaticamento muscolare all'adduttore destro ed è stato cosi' escluso dalla lista dei convocati. Il problema comunque non preoccupa, l'non è infatti grave ed entro una settimana ildovrebbe tornare a disposizione del tecnico Alfaro. Ma nel frattempo il Boca non potrà contare su Denella sfida contro il San Lorenzo.

