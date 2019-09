Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2019) La notte vissuta daidi Sarno, in provincia di Salerno, è stata molto difficile. Un vastoha colpito ampie zone del monte Saretto e moltisono stati. Anche lerimarranno. Il sindaco, Giuseppe Canfora, e gli assessori hanno chiesto l’intervento dell’esercito per poi affidare a Facebook lo sfogo per la tragedia che ha colpito la zona: “Sarno, non sappiamo più come difenderti”. Giuseppe Canfora sta seguendo da vicino le operazioni di spegnimento, insieme con le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco; idevono “tenere le finestree ad uscire solo in caso di necessità”. Per domani il sindaco ha disposto la chiusura delle. In via precauzionale, iresidenti a ridosso della zona pedemontana, interessata dall’del Saretto devono lasciare le case e recarsi ...

Noovyis : (Incendio terrorizza città. Cittadini evacuati e scuole chiuse: la situazione) Playhitmusic -… -