Ilary Blasi sporty-chic col tanga in vista

Ilary Blasi - paparazzi scatenati : come la immortalano sul gonfiabile - foto da antologia : Ilary Blasi e Francesco Totti si godono con i loro splendidi figli gli ultimi giorni di mare. Pizzicati dai paparazzi del settimanale Oggi in vacanza a Sabaudia, la famiglia Totti è come sempre meravigliosa. Francesco si rivela un padre dolcissimo mentre abbraccia teneramente la piccola Isabel, di 3

Ilary Blasi a Eurogames - il look che ha stravolto tutti : sopra così e sotto... niente spazio all'immaginazione : La prima puntata di Eurogames è stata un successo. Merito soprattutto di Ilary Blasi, che con il suo look ha incollato gli spettatori alla tv. Lady Totti ha infatti sfoggiato un body nero e dei pantaloni morbidi dello stesso colore, larghi che lasciavano intravedere l'intimo. Leggi anche: Ilary Blas

Eurogames Ilary Blasi look identico a Donatella Versace il web impazza : E’ andata in onda la prima puntata del nuovo programma di canale 5 “Eurogames” presentato da Ilary Blasi e Alvin. La Blasi impazza sui social per una strana somiglianza. C’è chi su “Twitter” l’ha paragonata per il look e la risata alla stilista Donatella Versace. In effetti dalla tv, la somiglianza tra le due è davvero impressionante. Ilary Blasi alla conduzione ha raccontato: «Ho voluto fortemente questo gioco, mi ...

Eurogames il look di Ilary Blasi è identico a quello di Donatella Versace : Ilary Blasi con Alvin conducono il programma “Eurogames” che è una edizione 2.0 dei vecchi Giochi senza Frontiere. La presentatrice impazza sui social per una strana somiglianza. C’è chi su “Twitter” l’ha paragonata per il look e la risata alla stilista Donatella Versace. In effetti dalla tv, la somiglianza tra le due è davvero impressionante. Ilary Blasi alla conduzione ha raccontato: «Ho voluto fortemente questo gioco, mi prendo ...

Eurogames - tra gaffe e outfit hot : pioggia di critiche su Alvin e Ilary Blasi - : Serena Granato ? Il look di Ilary Blasi scatena il web: "Dove sono i pantaloni?"Anche Alvin commette errori di geografia. Nel corso della prima puntata di Eurogames, i due conduttori della nuova versione di Giochi senza frontiere sono stati inondati dalle critiche; di Ilary Blasi non è andato giù il suo outfit, ritenuto troppo pratico Lo scorso giovedì, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la prima puntata ...

Eurogames - il look di Ilary Blasi scatena il web : Si è accorta dove ha i pantaloni? : La prima puntata di Eurogames è stata seguitissima dal pubblico da casa, ma l’attenzione di alcuni spettatori e, in particolar modo del web, si è concentrata sul look scelto da Ilary Blasi. Un total black abbastanza sportivo per la conduttrice, che ha abbinato un body a pantaloni comodi e ampi. Ma la scelta di abbassare un po' troppo i pantaloni e lasciare una parte di coscia ben in vista non è passata inosservata: un dettaglio dell’outfit di ...

Eurogames : Ilary Blasi criticata per il look - la reazione di Totti su Instagram : La prima puntata di Eurogames è stata un successo, ma Ilary Blasi è finita al centro delle critiche per il suo look. Lady Totti infatti per il suo ritorno in tv dopo la pausa estiva ha scelto di sfoggiare un outfit molto particolare. Ilary infatti è salita sul palco con un body nero e dei pantaloni morbidi dello stesso colore, larghi e a vita bassissima. Per completare il look ha puntato su capelli super lisci e molto lunghi. Come era ...

Ascolti Euro Games - Un passo dal cielo : Liotti vince contro Ilary Blasi : Euro Games, Ascolti prima puntata: Ilary Blasi e Alvin totalizzano il 16% di share È andata in onda ieri sera la prima puntata di Euro Games condotto da Ilary Blasi e Alvin. Per il programma che si rifà ai Giochi Senza Frontiere questi sono stati gli Ascolti: 3.068.000 telespettatori e il 16% di share. Un risultato senza infamia e senza lode per Canale5 che ieri andava a sfidare una delle fiction più amate di Rai1: Un passo dal cielo 5. ...

Alvin - gaffe a Eurogames con Ilary Blasi. Il pubblico non perdona : ‘asfaltato’ : ‘Eurogames’ è iniziato, l'atteso ‘Giochi senza frontiere 2.0’ è tornato in prima serata, su Canale 5, e a guidarlo due tra i conduttori più apprezzati del panorama televisivo italiano: Ilary Blasi e Alvin. Una coppia già rodata, perché non è la loro prima esperienza insieme, che per sei puntate guiderà la sfida di 6 Paesi in gara. Al fianco di Ilary e Alvin, Juri Chechi che arbitra la competizione.\\ Il programma non sarà itinerante, ma andrà ...

Eurogames - una festa d'altri tempi. Ilary Blasi e Alvin sono invece il futuro : [live_placement] Chissà se Eurogames rientra nel primo atto in ottica MediaforEurope (MfE), la holding olandese nata dalla fusione tra Mediaset e la sua omologa spagnola che getta le basi della prima televisione paneuropea. Certo è che in un periodo storico dominato dai sovranismi Eurogames è un tuffo nel passato, quando l'Europa era vista come una comunità della quale fare parte, capace di regalare sulla televisione commerciale un'atmosfera ...

Ilary Blasi a Eurogames e la somiglianza che impazza sui social : «Sembra Donatella Versace» : Ilary Blasi nuova reginetta televisiva della trasmissione Eurogames con Alvin, in onda giovedì sera con la prima puntata su Canale 5. La moglie di Francesco Totti conduce il programma che è una edizione 2.0 dei vecchi Giochi senza Frontiere. La presentatrice impazza sui social per una strana somiglianza. C’è chi su twitter l’ha paragonata per il look e la risata alla stilista Donatella Versace. In effetti in alcuni fermi immagine ...

Ilary Blasi - i pantaloni a Eurogames fanno discutere : arriva la reazione di Totti : Prima puntata Eurogames 2019: il look di Ilary Blasi fa discutere Ci risiamo. Anche a Eurogames, il vecchio Giochi senza frontiere targato Mediaset, Ilary Blasi ha fatto discutere per il suo look. La moglie di Francesco Totti si è presentata alla prima puntata del nuovo programma di Canale 5 in total black. Un outfit composto […] L'articolo Ilary Blasi, i pantaloni a Eurogames fanno discutere: arriva la reazione di Totti proviene da Gossip ...

Euro Games con Ilary Blasi e Alvin : un problema prima della diretta : Euro Games, il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin non andrà in onda in Eurovisione È una notizia clamorosa quella che ci giunge dai colleghi di Blog Tv Italiana in merito alla messa in onda di Euro Games, ovvero il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin da stasera su Canale5. Il programma, che è una versione 2.0 dell’indimenticato Giochi Senza Frontiere, non andrà in onda in contemporanea con gli altri Stati Europei. Una scelta ...

Stasera in TV la prima di “Eurogames” - il nuovo di “Giochi senza Frontiere” con Ilary Blasi e Alvin : Trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore. Stasera, in prima serata, debutta su Canale 5 “Eurogames“, nuova grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeaux Sans Frontiers, “Giochi senza Frontiere”, cult della televisione italiana ed europea, in onda dal 1965 fino al 1999 per 30 edizioni. Al timone Ilary Blasi con Alvin. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury ...