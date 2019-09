Il sondaggio | Italia viva al 4 | 4%  Per un italiano su 4 Renzi  ha fatto bene a lasciare

sondaggio Ipsos : gli italiani bocciano il nuovo partito di Renzi : Il nuovo progetto politico di Matteo Renzi non sembra convincere pienamente l'elettorato di centrosinistra: è questo ciò che emerge dall'ultimo Sondaggio Ipsos, in cui si coglie l'opinione degli italiani su Italia Viva, nuovo progetto dell'ex segretario del partito Democratico. L'opinione più diffusa è quella che vede il nuovo progetto come un partito piccolo, che non sarà capace di raccogliere molti consensi. I dati del Sondaggio L'uscita di ...

Italia viva : sondaggio Pagnoncelli - è al 4 - 4% - solo per 1 su 4 Renzi ha fatto bene : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Italia viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi, è al 4,4%. Due terzi dei voti (64%) provengono dal Pd, il 12% da partiti di centrodestra, 12% da altre forze politiche e il 12% da astensionisti attratti dal nuovo soggetto politico. L’uscita da Pd dell’ex premier è giudicata positivamente solo dal 28% degli Italiani -uno su quattro- mentre il 52% ne dà una valutazione negativa; queste ...

Italia Viva è al 3 - 4%. Pd in calo del 2 - 8% dopo la scissione. Il sondaggio su Agorà : Il 3,4%. Tanto vale, secondo un sondaggio Emg Acqua per Agorà, il nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva. Pur trattandosi di una piccola percentuale, l’impatto della scissione sul Partito democratico si fa già sentire: sempre secondo il sondaggio, infatti, o dem nell’ultima settimana perdono il 2,8%, passando dal 23 al 20,2. Italia Viva di Renzi è al 3,4%; la Sinistra si ferma al 2% e Carlo Calenda ...

Matteo Renzi - il primo sondaggio YouTrend su Italia Viva : ecco quanto vale : Prime stime sulla nuova creatura politica di Matteo Renzi. Si parla, ovviamente, di sondaggi. E quanto può valere, dunque, Italia Viva, il nuovo soggetto che nascerà in seguito alla scissione dal Pd? Una prima analisi viene offerta da Lorenzo Pregliasco di YouTrend, che dice la sua interpellato a Ta

sondaggio : il governo giallorosso? Italiani preferivano M5s-Lega : Pina Francone Secondo l'Ipsos di Nando Pagnoncelli, il 54% degli Italiani boccia il Conte-bis. E tra l’esecutivo M5s-Lega e M5s-Pd, sceglie il primo "Le piace il nuovo governo Conte?", è la domanda dell'ultimo Sondaggio Ipsos e le risposte sono le seguenti: il 54% risponde di no, il 35% di sì, mentre un 11% non indica la propria preferenza. L'istituto demoscopico di Nando Pagnoncelli ha tastato gli umori dell’opinione pubblica per ...

sondaggio Swg per Mentana - Toti debutta col botto. Effetto-disastro su Berlusconi - Forza Italia minimo storico : Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana sui singoli partiti regala due sentenze: l'Italia è spaccata a metà, con un'ipotetico centrosinistra (che raggruppasse Pd, M5s, +Europa giù giù fino ai Verdi) leggermente davanti al centrodestra unito. La seconda, succulenta, è l'impatto che Giovanni T

sondaggio Pagnoncelli - l'89% degli italiani non vuole modificare il dl sicurezza : grana per Giuseppe Conte : Un Sondaggio che, per Giuseppe Conte, è una doppia fonte di preoccupazioni. Si parla della rilevazione firmata da Nando Pagnoncelli e pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, sabato 7 settembre. Un Sondaggio in cui, in primis, viene messo in evidenza come la maggioranza del campione intervistato

sondaggio di Pagnoncelli sul governo Conte II : non piace al 52% degli italiani : Strada in salita per il Conte Bis: solo il 36% esprime una valutazione positiva sul nuovo governo contro il 52% di giudizi negativi. Lo affermano i dati raccolti da Nando Pagnoncelli, che ha illustrato sul Corriere della Sera i risultati di un suo Sondaggio.“L’indice di gradimento, calcolato escludendo coloro che non si esprimono, è pari a 41 - si legge - e risulta molto distante da quello del precedente esecutivo ...